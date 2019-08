Hamburg. Nach Schlagermove, Ironman und CSD findet in und um Hamburg an diesem Wochenende erneut eine Großveranstaltung statt, die EuroEyes Cyclassics Hamburg. Am Sonntag um 7.25 Uhr startet das erste Jedermann-Rennen über eine Strecke von 60 Kilometern, dann folgen die Jedermann-Rennen über 120 und 180 Kilometer. Um 11.45 Uhr starten die Profis mit Stars der Tour de France.

Wegen der Radrenn-Veranstaltung sollten Autofahrer einen großen Bogen um die Stadt machen. Zahlreiche Straßen sind gesperrt und es muss laut Polizei mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Bereits ab Freitagmittag bis Sonntag, 18 Uhr, finden Besucher im Bereich Rathausmarkt/Jungfernstieg/Alsteranleger ein Messe- und Rahmenprogramm. Die gesamte Rennstrecke wird gesperrt. "Querverkehr ist nur bei größeren Lücken im Fahrerfeld möglich und wird im Einzelfall durch Polizeibeamte freigegeben", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth am Freitag. Auf einer interaktiven Karte gibt es exakte Informationen zu den einzelnen Sperrungen.

Der Zeitplan am Sonntag:

7.25 – 8 Uhr: Start Jedermannrennen 60km, Alsterglacis

8.43 – 10.21 Uhr: Zieleinlauf 60km, Mönckebergstraße

8.10 – 9.30 Uhr: Start Jedermannrennen 100/160km, An der Alster/ Sechslingspforte

10.33 – 13.24 Uhr: Zieleinlauf 100km, Mönckebergstraße

11.42 – 14.12 Uhr: Zieleinlauf 160km, Mönckebergstraße

11.45 Uhr: Start Eliterennen, An der Alster/ Sechslingspforte

16.47 – 17.08 Uhr: Zieleinlauf Eliterennen, Mönckebergstraße, anschließend Siegerehrung

13.45 Uhr: Start Youngclassics, Alsterglacis

14.58 – 15.03 Uhr: Zieleinlauf Youngclassics, Mönckebergstraße

13.30 – 13.35 Uhr: Start RadRace, Schenefeld

14.23 – 14.46 Uhr: Zieleinlauf RadRace, Mönckebergstraße

Die Polizei rät, die Veranstaltung über die Autobahnen oder nördlich etwa über den Ring 3 weiträumig zu umfahren. Zudem sollten U- und S- Bahnen genutzt werden. Durch die vielen Sperrungen ergeben sich für die Polizei nach eigenen Angaben mehrere Brennpunkte.

Innenstadt

Die Straßen rund um die Binnenalster werden häuserseitig teilweise ab Sonnabend, 21 Uhr, gesperrt. Wasserseitig werden die Straßen ab Sonntag, 5 Uhr, gesperrt. Am Sonntag ist die Kennedybrücke von ca. 4.30 bis 14.15 Uhr für Autos tabu. Die B4 im Verlauf Willy-Brandt-Straße/Ludwig-Erhard-Straße aus Richtung Deichtortunnel ist nur für Anlieger bis zum Holstenwall befahrbar.

Ost-West-Verbindung

Die Ost-West-Verbindung von der A1/A255 (Elbbrücken) in Richtung Westen ist wegen der Sperrungen der B4 in Höhe Deichtorplatz und Millerntorplatz während der Radrennen am Sonntag ab 7 Uhr nicht möglich. Die Polizei empfiehlt, vormittags von der A1 die A24/Horner Kreisel und den Ring 2 zu nutzen. Ab etwa 12 Uhr wird geraten, von der A1/A255 (Elbbrücken) über den Heidenkampsweg auszuweichen und dann die frei befahrbaren Straßen nördlich der Alster zu nutzen.

Altona/St. Pauli-Süd/Hafenrand/südliche Innenstadt/HafenCity

Der Durchgangsverkehr auf der B4 und auf der "nördlichen Hafenrandstraße" wird wegen der Sperrungen in Altona, der Willy-Brandt-Straße und der B4 an der Einmündung Ludwig-Erhard-Straße/Holstenwall zwischen 7 Uhr und 17 Uhr nicht möglich sein. "Eine Lenkung des Durchgangsverkehrs in Richtung Westen erfolgt dann per Hinweistafeln ab Amsinckstraße/Deichtorplatz über den Wallringtunnel", teilte die Polizei mit.

Die südliche Innenstadt, der Hafen, die HafenCity und der südliche Teil St. Paulis ist für die Dauer der Veranstaltung nicht über Altona erreichbar sowie aus dem Osten Hamburgs nur eingeschränkt. Befahrbar ist hingegen die Zweibrückenstraße/Billhorner Brückenstraße. Fischmarktbesucher können ihr Ziel mit öffentlichen Verkehrsmitteln über Landungsbrücken und die Hafenfähren erreichen.

Nördliche Innenstadt

Schwierig wird es für Autofahrer auch in der nördlichen Innenstadt zwischen dem Straßenzug Kaiser-Wilhelm-Straße/Stadthausbrücke/Großer Burstah/Mönckebergstraße und dem Ring 1. Dieser Bereich ist von 7 Uhr bis 17 Uhr nur sehr eingeschränkt und mit Zeitverzögerungen über Durchfahrtstellen über den Ring (Wallringtunnel/Lombardsbrücke/Esplanade) erreichbar. Der Hauptbahnhof/ZOB kann von 7 Uhr bis 17 Uhr nicht über Amsinckstraße/Deichtorplatz/Klosterwall angefahren werden. Aus Richtung Süden wird die Strecke über Heidenkampsweg/Bürgerweide/Steindamm empfohlen.

Südliche Innenstadt

Die südliche Innenstadt ist zwischen Mönckebergstraße und Willy-Brandt-Straße von Sonnabend, 21 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, wegen der Sperrung des Straßenzuges Domstraße/Speersort/Steinstraße und weiterer Sperrungen rund um den Burchardplatz nur eingeschränkt erreichbar. Nur Anlieger haben Zufahrt, jedoch sind die Parkmöglichkeiten für die Bewohner erheblich reduziert.

Sülldorf/Blankenese/Rissen/Osdorf/Bahrenfeld

Die Ausfahrt aus den Stadtteilen Sülldorf/Blankenese/Rissen/Osdorf/Bahrenfeld ist über die B431 zur A7 (AS Bahrenfeld) oder die Schenefelder Landstraße Richtung Schenefeld gewährleistet. Die Ortsdurchfahrt Wedel/B 431 soll ab ca. 15 Uhr wieder frei sein. Im Bereich Blankenese ist der Verkehr von 8 Uhr bis 16.45 Uhr stark eingeschränkt.

Die Anschlussstelle AS Volkspark auf der A7 ist von 7 Uhr bis 14 Uhr gesperrt. Die AS Bahrenfeld und AS Othmarschen auf der A7 sind frei.

Barmbek/Bramfeld/Steilshoop/Farmsen/Berne/Meiendorf

Um diesen Bereich sollten Autofahrer von 7.45 Uhr bis 12 Uhr einen Bogen machen, da der Verkehr nur sehr eingeschränkt möglich ist.

Nord-Süd-Verbindung

Die Nord-Süd-Verbindungen sind uneingeschränkt über den Ring 2 (Barmbeker Ringbrücke) und die A1 (Barsbüttel/Jenfeld) befahrbar. "Mit erheblichen Zeitverzögerungen ist die Nord-Süd-Verbindung in beiden Richtungen auch eingeschränkt möglich", so Polizeisprecher Abbenseth. Der Durchgangsverkehr auf der B5 wird wegen der Sperrungen zwischen 7.35 Uhr und 9.40 Uhr sowie zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr gestoppt. Der Durchgangsverkehr auf der Bramfelder Chaussee wird wegen der Sperrungen zwischen 7.45 Uhr und 10 Uhr sowie zwischen 11 Uhr und 11.55 Uhr nicht möglich sein. Keine Durchfahrt gilt zudem auf den Straßen Berner Heerweg/Farmsener Landstraße und Meiendorfer Weg zwischen 7.55 Uhr und 12 Uhr.

Lohbrügge/Mümmelmannsberg/Billstedt/Hamm

Auch im Bereich Lohbrügge/Mümmelmannsberg/Billstedt/Hamm sollten Autofahrer von 9.45 Uhr bis 14 Uhr viel Geduld mitbringen. Zudem ist die B5 zwischen Kandinskyallee und Reinbeker Redder nur einspurig je Richtung befahrbar. Anlieger erreichen das Viertel über den Steinbeker Grenzdamm und die Straße Mümmelmannsberg. Die Rennstecke kann im Verlauf des Rings 2 in beiden Richtungen an der Horner Rampe gequert werden.

Kreis Stormarn

Auch dieses Jahr fahren die Sportler bei den Cyclassics durch Stormarn, wie hier in Ahrensburg (Archivbild).

Vom Radrennen tangiert sind Ahrensburg, Großhansdorf, Hoisdorf, Lütjensee, Grönwohld, Linau, Hohenfelde, Reinbek und Glinde. Die A1/B404 und die A24 werden durch die Cyclassics jedoch nicht beeinträchtigt. Zudem ist der S-Bahnhof Ahrensburg über die Hamburger Straße und Stormarnstraße erreichbar. In den auf der Strecke liegenden Ortschaften kommt es von 8 bis 10.30 Uhr und von 11.15 bis 12.10 Uhr zu Sperrungen.

Kreis Herzogtum Lauenburg

Die von der Strecke umfahrenen Gebiete sind nach Angaben der Polizei über die Anschlussstellen der Kraftfahrstraßen erreichbar. Der S-Bahnhof Aumühle kann nur über die Dora-Specht-Allee angefahren werden. In den auf der Strecke liegenden Ortschaften kommt es von 8.15 bis 10.30 Uhr und von 11.15 bis 13.20 Uhr zu Sperrungen.

Elmshorn/Uetersen/Pinneberg/Wedel

In Schenefeld, Pinneberg und Appen-Etz ist die Rennstrecke während der Durchfahrt der Rennfelder gesperrt – von 7.15 Uhr bis 15 Uhr. Die Ausweichstrecke führt über die BAB 7/23. Zudem kommt es von 13 bis 14.30 Uhr neben dem Stadtgebiet Pinneberg auch im Südosten des Kreises Pinneberg zu Verkehrsbehinderungen. Die Ortsdurchfahrten Wedel und Holm sind von 7.15 bis 16 Uhr gesperrt.

Die Polizei rät, Wedel über die A7, AS Bahrenfeld und die B431 anzusteuern. Für die Weiterfahrt in Richtung Elmshorn/Uetersen/Haseldorfer Marsch/Holm wird weiträumiges Ausweichen über die BAB 23 (AS Elmshorn) empfohlen.

Neu bei den Cyclassics: Rennen mit Laufrädern

Die Polizei wird zur allgemeinen Information über freie und gesperrte Fahrstrecken ein Verkehrsinfotelefon einrichten: 040/428 65 65 65. Dieses ist Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 6.30 bis 17 Uhr erreichbar.

Neu ist, dass in diesem Jahr auch Kinder von zwei bis zwölf Jahren mitmachen können. Bei dem EuroEyes Cyclassics Kids Race machen die Kleinen die Mönckebergstraße von 14 bis 16 Uhr unsicher. Die Kleinsten dürfen mit ihren Laufrädern an den Start gehen. Die EuroEyes Youngclassics, das Etappenrennen der Altersklasse U17, findet in diesem Jahr von Freitag (17 Uhr) bis Sonntag statt. Insgesamt 25 Teams á sechs Fahrer werden bei den vier Etappen im niedersächsischen Otter und in Hamburg an den Start gehen.