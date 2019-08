Hamburg. Deutschlands Rechtsextreme führen sogenannte "Feindeslisten". Darauf sind etwa 25.000 unliebsame Personen vermerkt, deren Daten in den Zirkeln der Rechten kursieren, ohne dass die Betroffenen davon etwas wissen. Das melden NDR und ARD. 364 Hamburger stehen auf der Liste. Die Innenbehörde hat dazu jetzt ein Info-Telefon eingerichtet. Wer wissen will, ob sein Name auf der Liste auftaucht, kann sich unter der Hamburger Telefonnummer 4286 77 055 aufklären lassen.

Die rechten "Feindeslisten" sind den Sicherheitsorganen seit 2016 bekannt. Eine konkrete Gefahr sehen aber weder Bundes- noch Landeskriminalamt. Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sind die Listen aber wieder stärker in den Fokus gerückt.

Bayern setzt auf Transparenz, Hamburg auf Schweigen

Die Bundesländer gehen höchst unterschiedlich mit den Listen um. Während Hessen und Thüringen grundsätzlich alle Betroffenen informieren und die bayerischen Ermittlungsbehörden sogar gleich ein Formular zur Erstattung einer Strafanzeige gegen die Listenführer mitschicken, halten andere Bundesländer den Ball flach und wollen niemanden erschrecken. Sie fürchten, Angst zu erzeugen und damit den Rechtsextremen in die Hände zu spielen. Auch die Hamburger Innenbehörde hielt es bislang für wichtiger, einer möglichen Verunsicherung vorzubeugen und die Betroffenen uninformiert zu lassen.

Das Info-Telefon schwenkt jetzt auf einen Mittelweg ein. "Wir verstehen, wenn jemand sagt, dass er gerne wissen würde, ob er auf so einer Liste steht", sagte Innensenator Andy Grote (SPD) dem NDR. Jetzt liegt es in der Hand der Bürger, sich Klarheit zu verschaffen oder zu ignorieren, dass die eigene Person als "Feind" radikaler rechter Gruppierungen gilt. Auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei hatte der Senat bestätigt, dass seiner Kenntnis nach 364 Hamburger von der extremen Rechten gelistet sind, davon 236 mit Hamburger Meldeadresse, 128 mit "Bezug zu Hamburg".