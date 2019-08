Hamburger Senator geht neue Wege gegen Hasskriminalität

Justizsenator Till Steffen am Montag (20.02.2017) in der Hamburger Justizbehörde Foto:Roland Magunia

Hamburg. Die Zahl der Delikte, die seit dem 1. Juli 2018 bundesweit unter dem Begriff Hasskriminalität zusammengefasst werden, ist in Hamburg deutlich gestiegen. Registrierte die Staatsanwaltschaft im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres 77 Fälle, so stieg die Zahl im ersten Halbjahr 2019 auf 102 Taten an – ein Plus von gut 30 Prozent. Im Vordergrund stehen Ermittlungsverfahren mit einem fremdenfeindlichen (96 Fälle seit Mitte 2018), antisemitischen (46 Fälle) sowie islamfeindlichen Hintergrund (23 Fälle). Rund 40 Prozent der Taten wurden im Internet durch Hassmails und Hasspostings verübt.