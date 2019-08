Hamburg. Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft hat dem rot-grünen Senat in puncto Inlandsflüge „Doppelmoral“ vorgeworfen. Seit 2015 sind Bürgermeister, Senatoren, Staatsräte und Leiter öffentlicher Unternehmen insgesamt 3058 Mal dienstlich geflogen, wie aus der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage des Verkehrsexperten der CDU-Fraktion, Dennis Thering, hervorgeht.

„Über 44 Prozent der Flüge von Senatoren und Staatsräten waren in den letzten Jahren Inlandsflüge“, sagte Thering am Dienstag. Der Senat verfahre nach dem Prinzip „Klimaschutz predigen, aber fleißig Kurzstrecke fliegen.“ Die mit Abstand meisten Inlandsflüge habe im vergangenen Jahr Eva Gümbel, Staatsrätin der Wissenschaftsbehörde von Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank, unternommen. „Wer den Deutschen Inlandsflüge am liebsten ganz verbieten möchte, wie einige führende Grüne, sollte bei sich anfangen“, sagte der CDU-Politiker.

Wenig Kompensationen

Er monierte auch, dass seit 2015 nur für 370 Flüge sogenannte CO2-Kompensationen gezahlt wurden. „Gerade mal 9700 Euro fürs gute Gewissen zahlen, damit ist dem Klima auch nicht geholfen.“