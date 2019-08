Sonderangebot für Hamburger im Lindner Park-Hotel Hagenbeck

Hamburg. Das Lindner Park-Hotel Hagenbeck ist zehn Jahre alt geworden. Das wurde mit 250 Gästen gefeiert, und es wurden interessante Zahlen präsentiert: 650.000 Gäste haben in dem Haus direkt am Tierpark übernachtet, davon 54.000 Kinder. Mehr als 300 Brautpaare haben dort ihre Hochzeit gefeiert. Seit der Eröffnung wurde rund 20.000-mal Hamburger Pannfisch serviert – und 7.000 Caipirinha-Cocktails wurden ausgeschenkt.

Entwickelt hat das Tierpark-Themenhotel die Familie Hagenbeck gemeinsam mit der Lindner Gruppe aus Düsseldorf. Die betreibt 34 Häuser, darunter auch ein weiteres Hotel am Michel, in sieben europäischen Ländern.

Auf eine Reise durch die Kontinente Afrika, Asien und die Arktis, aus denen die meisten Tiere des angrenzenden Tierparks stammen, werden die Gäste mitgenommen. Ein Großteil der Dekorationen sind Originale aus dem Hause Hagenbeck.

Angebot für Hamburger

Das Hotel hat 158 Zimmer, zahlreiche Tagungsräume und das Restaurant Augila mit eigenem Kinderbüfett. Zum Jubiläum bietet das Haus ein spezielles Angebot, das sich auch an die Hamburger richtet, an: zwei Übernachtungen mit Frühstück, Eintritt in den Tierpark Hagenbeck und kostenfreie Nutzung des Wellnessbereichs für ab 139 Euro pro Person im Doppelzimmer und für ab 228 Euro im Einzelzimmer. Das Arrangement kann bis zum 29. Dezember dieses Jahres gebucht werden. Weitere Informationen unter www.lindner.de im Internet.