Hamburg. Im Karolinviertel und auf der Sternschanze könnten Parkplätze künftig gebührenpflichtig werden. Das sieht zumindest ein erstes Konzept vor, dass der Landesbetrieb Verkehr (LBV) gemeinsam mit dem Verkehrsausschuss Hamburg-Altona und Vertretern desselbigen Ausschusses im Bezirk Hamburg-Mitte erarbeitet hat. Ziel des sogenannten Parkraumbewirtschaftungskonzepts sei die angespannte Parksituation für Bewohner zu entschärfen.

In einer Untersuchung wurde festgestellt, dass insbesondere werktags Pendler und Touristen den Großteil aller öffentlichen Parkplätze belegten. Durch den Mangel an Parkraum würden weitere Autofahrer und Bewohner ihre Fahrzeuge ordnungswidrig parken. Abends und am Wochenende seien es besonders Besucher der Gastronomie und der Kultureinrichtungen, die die öffentlichen Parkplätze belegen.

Während in der Sternschanze ab 21 Uhr Besserung eintrete, seien im Karolinenviertel so nahezu rund um die Uhr 90 Prozent der Parkflächen ausgelastet.

Anwohner können einen Parkausweis beantragen

Mit den beiden geplanten Bewohnerparkzonen mit Parkscheinpflicht hofft die Behörde, den Parkdruck verringern zu können. Anwohner und Kurzzeitparker wie Restaurantbesucher würden dann leichter einen Parkplatz finden.

Das Konzept sieht vor, dass Anwohner für 30 Euro im Jahr (bei Onlinebeantragung mit einem Nachlass von fünf Euro) einen Bewohnerparkausweis beantragen können. Für alle anderen ist eine Parkgebühr von zwei Euro pro Stunde bei einer Höchstparkdauer von drei Stunden geplant.

In den rot markierten Fläche soll das Parken künftig gebührenpflichtig werden.

Foto: Landesbetrieb Verkehr (LBV)

LBV informiert Anwohner über Anwohnerparkzonen

Ab Montag, 12. August, will der LBV die Anwohner per Infoschreiben über die Pläne informieren. Zudem werden die Menschen gebeten, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. "Dabei wird ein grundsätzliches Feedback zum Bewohnerparken abgefragt. Des Weiteren können die Anwohnerinnen und Anwohner eine persönliche Einschätzung zum Parkdruck zu verschiedenen Zeiten abgeben", heißt aus der Innenbehörde.

Die Informationsschreiben gibt es für alle Anwohner auch bei allen LBV-Standorten, im Tschaikowsky-Haus (Vor dem Holstentor 2) und in der Haspa-Filiale (Schulterblatt 58).