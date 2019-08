Hamburg. Chöre haben heutzutage häufig Schwierigkeiten, Mitglieder zu finden. Das sogenannte „Rudelsingen“ hingegen boomt. Bei dem Mitsing-Spektakel trällern, klatschen, tanzen und lachen Hunderte wildfremde Menschen gemeinsam. Nun veranstaltet auch das MARKK – Museum am Rothenbaum passend zur aktuellen Ausstellung „Von Wölfen und Menschen“ ein Rudelsingen. Am 16. August können singfreudige Menschen zum Vollmond heulen.

Die Besucher werden gemeinsam die schönsten Lieder von gestern bis heute singen: von Schlager bis Rock, vom aktuellen Radio-Hit bis zum Evergreen. Begleitet wird das Rudelsingen – das Kultformat zum Mitsingen ist übrigens in Münster entstanden – im MARKK live von den beiden Musikern Simon Bröker und Felix Fleischmann. Textsicher muss niemand sein, denn die Liedzeilen werden per Beamer auf eine Leinwand projiziert.



Rudelsingen gibt es auch in Harburg

Das MARKK lädt zum Mitsingen ein (Archivbild).

Foto: imago images / Hoch Zwei Stock/Angerer

Von 18.30 bis 19 Uhr dürfen sich die Besucher des Rudelsingens die Ausstellung „Von Wölfen und Menschen“ anschauen. Ab 19.30 Uhr können sie dann kräftig mitsingen. Der Eintritt kostet 13 Euro. Gesungen wird übrigens im Stehen. Jedoch gibt es eine limitierte Anzahl von Sitzplätzen. Karten gibt es hier oder im MARKK.

Wer am 16. August keinen Zeit hat, kann am 4. September oder 23. Oktober auch in den Rieckhof (Harburg) kommen. Dort wird ein Rudelsingen jeweils ab 19.30 Uhr angeboten.