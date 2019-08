Neu Elbfähre MS "Liinsand": Mini-Kreuzfahrt von Stade nach Hamburg im Test

Hamburg/Stade. Die Fahrt mit der Deutschen Bahn nach Stade dauert gut 50 Minuten. Wer etwas mehr Zeit und Lust auf eine kleine Schiffsreise hat, der kann seit Montag eine neue Fährverbindung nutzen. Die MS „Liinsand“ fährt noch bis zum 31. Oktober vom Anleger Stadersand bis zum Hamburger Fischmarkt und zurück. 50 Fahrgäste und 15 Fahrräder haben Platz an Bord.

Das Abendblatt war bei der ersten regulären Tour dabei. Mit der Buslinie 2006, die eigens für die neue Verbindung eingerichtet wurde, geht es in rund 15 Minuten vom Bahnhof Stade nach Stadersand. Die Terrasse vom Restaurant Elbblick ist zur Mittagszeit gut besucht. Am Anleger Stadersand warten schon etwa 25 Fahrgäste auf das Schiff nach Hamburg. Es sind noch gut 20 Minuten bis zur Abfahrt. Eigentlich hätte die MS „Liinsand“ bereits um 12.20 Uhr von der Premierenfahrt mit geladenen Gästen – in Hamburg wurde das Schiff von Staatsrat Andreas Rieckhof (SPD) empfangen – zurück sein sollen. Doch der Katamaran verspätet sich, weil wegen eines Leichenfundes in der Elbe in Höhe des Fischmarktes der Schiffsverkehr eingeschränkt ist.

Gutes Angebot für Touristen

Unterdessen ziehen in Stadersand ein Frachtschiff und ein Segler vorbei. Um 13 Uhr trifft die Elbfähre ein. Etwa 15 Minuten später legt die MS „Liinsand“ ab. Oben auf dem Deck haben sich Sigrid Rancke und ihr Begleiter einen Platz gesichert. Die Staderin schwelgt in Erinnerungen: „Vor Jahrzehnten bin ich mal mit meinen Eltern mit dem Schiff nach Hamburg gefahren. Schön, dass es so ein Angebot wieder gibt.“ Vor gut zehn Jahren wurde der Elbe-City-Jet zwischen Hamburg und Stadersand eingestellt.

Nun gibt es die „elblinien“, und Kapitän Jörn Bolz gibt richtig Gas. Mit 23 Knoten schnellt der Katamaran die Elbe entlang. Unten im Fahrgastraum haben Simone und Gerd Wille Platz genommen. Das Ehepaar aus Braunschweig ist zum Urlaub im Alten Land: „Heute machen wir eine Mini-Kreuzfahrt nach Hamburg. Es ist schön, mal aus dieser Perspektive die Elbe zu sehen.“ Das sei vor allem für Touristen ein gutes Angebot. Die beiden haben die Hin- und Rückfahrt mit der MS „Liinsand“ für 26 Euro pro Ticket gebucht. Die einfache Fahrt kostet 13 Euro. Für Familien, zwei Erwachsene und zwei Kinder bis zu neun Jahren, kostet die Hin- und Rückfahrt 70 Euro und die Einzelfahrt 35 Euro.

Zwei Wochen Testbetrieb

Kurz vor dem Anleger Lühe wird das Schiff deutlich langsamer. „Wenn wir hier zu schnell unterwegs sind, entsteht ein Wellengang, und das würde den Kollegen an Bord der Fähre, die dort angelegt hat, nicht gefallen“, sagt Schiffsmechaniker Moritz Hoppe.

Ich würde mir wünschen, dass die Attraktionen entlang der Strecke über Lautsprecher erklärt werden. Simone Wille, Fahrgast

Der 27-Jährige ist an Bord „Mädchen für alles.“ Er kümmert sich nicht nur um die Technik, sondern um das An- und Ablegen und kontrolliert die Tickets der Fahrgäste. Nach etwa 35 Minuten ist Wedel erreicht. Die Hamburg Hymne „Hammonia“ ertönt aus dem Lautsprecher an der Schiffsbegrüßungsanlage Willkomm-Höft. Zehn Passagiere steigen aus, sechs neue kommen an Bord. Es naht das große Containerschiff „One“. „Das lassen wir vorbeiziehen, wir wollen kein Risiko eingehen“, sagt Kapitän Bolz. Er kennt die Strecke inzwischen in- und auswendig: „Wir hatten schon zwei Wochen Testbetrieb.“

Urlauber sind zufrieden mit der Fahrt

Weiter geht es, die MS „Liinsand“ nimmt Kurs auf Hamburg. „Wenn wir die Landesgrenze passiert haben, fahren wir nicht mehr schneller als zehn Knoten. Das ist Vorschrift“, sagt Schiffsmechaniker Hoppe. Inzwischen zieht das Schiff am Blankeneser Leuchtturm vorbei. Die imposanten Villen oberhalb der Elbe sind auch an Bord ein beliebtes Fotomotiv. Ein wenig störend ist der Nieselregen. Jetzt taucht das Luxushotel Louis C. Jacob auf. Aber dafür hat Ehepaar Wille aus Braunschweig gerade keinen Blick.

Die beiden schauen auf die andere Seite. Dort liegt das Airbus Werk auf Finkenwerder: „Das haben wir schon mal besichtigt“, erzählt Gerd Wille. Die Urlauber sind zufrieden mit der Fahrt, allerdings hat Simone Wille einen Verbesserungsvorschlag: „Ich würde mir wünschen, dass die Attraktionen entlang der Strecke über Lautsprecher erklärt werden.“ Und noch etwas fehlt an Bord: Getränke. Aber demnächst soll es ein Angebot geben.

Besonderes Erlebnis

Mit zwei kleinen Kindern, seiner Frau und Gepäck ist Christopher Pöhlker an Bord gegangen: „Wir haben in Cuxhaven Urlaub gemacht und sind heute Morgen mit dem Zug nach Stade gefahren. Den Abschnitt nach Hamburg machen wir jetzt mit der Fähre. Das ist ein besonderes Erlebnis.“ Für die letzte Etappe nach Mainz, steigt die Familie wieder auf die Bahn um. Die MS „Liinsand“ erreicht um kurz vor 15 Uhr, nach rund 100 Minuten Fahrt, den Fischmarkt. Dort warten schon die nächsten Passagiere, um die Schiffstour nach Stadersand zu machen.

Die MS „Liinsand“ fährt täglich um 8.55 Uhr, 13 Uhr und 17 Uhr ab Stadersand über Wedel zum Hamburger-Fischmarkt. Und startet dort in Richtung Stadersand um 10.45 Uhr, 14.45 Uhr und 18.45 Uhr. Die Fahrt dauert rund 100 Minuten.