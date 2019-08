Feuerwehr und Polizei besprechen den Einsatz am Dockland-Anleger.

Mit einem Boot der Wasserschutzpolizei wurde der leblose Körper zum Anleger am Dockland gebracht.

Zeugen entdeckten in Höhe der HafenCity den leblosen Körper an der Wasseroberfläche. Die Tote wurde in die Rechtsmedizin gebracht.