Drei Bagger reißen Deutschlandhaus am Gänsemarkt ab

Hamburg. Stahlbetonpfeiler ragen in die Luft, zerbröselte Geschossdecken hängen den Baggerzangen entgegen. Drei große Bagger mit langen Teleskoparmen quetschen in bis zu 34 Meter Höhe die historische Bausubstanz am Gänsemarkt kaputt. Das 1928/29 gebaute Deutschlandhaus fällt. Es weicht einem 300 Millionen Euro teuren Neubau zwischen Dammtorstraße, Valentinskamp und Drehbahn, den der Hamburger Projektentwickler und Investor ABG Mitte 2022 fertig haben will.

Seit April laufen die Abrissarbeiten auf der mit 5600 Quadratmetern größten Abrissbaustelle in der City. Zuerst wurden die Geschosse im zur Straße weitestgehend verhängten Gebäude entkernt und Wertstoffe abgefahren. Vor zwei Wochen dann der „Durchbruch" zum Valentinskamp: Die Außenhaut des Gebäudes wurde soweit abgerissen, dass schweres Gerät in den Innenhof fahren konnte. Jetzt arbeiten bis zu fünf Bagger an den Geschossdecken, drei reißen ab, zwei räumen ihnen nach. Tiefgarage ist Zwischenlager für Bauschutt Gut 20 Mann sind im Einsatz. Die alte Tiefgarage dient als Zwischenlager für den Bauschutt. Der wird verdichtet, damit der den Baggern bis zuletzt als „Fundament" dienen kann. Die Greifarme arbeiten sich vom Innenhof in Richtung Treppenhäuser vor, dem statischen Kern des Gebäudes. Ab dem Treppenhaus wird dann Schicht um Schicht im Wechsel abgetragen, um unkontrollierte Einstürze zu vermeiden. Bis Oktober soll das Gebäude dem Erdboden gleich gemacht sein. Allein der Abriss kostet zwei Millionen Euro. Der Neubau wird bis zu neun Geschosse hoch sein. Ein Clou ist die Klinkerfassade mit lotrecht stehenden, knapp 50 Zentimeter langen Klinkern, die in Dänemark eigens für das Gebäude gebrannt werden. Sie sollen damit auf die Nachbargebäude wie die denkmalgeschützte Finanzbehörde eingehen, sich aber doch von ihnen absetzen. Im Atrium wird es futuristisch Das Gebäude wird um ein Atrium herum gebaut. Und mit den Fassaden zum Innenhof wird das Gebäude des Hamburger Stararchitekten Hadi Teherani dann futuristisch. Glas, Stahl und Naturstein sind die prägenden Materialien zum Atrium hin, das als Eingangsbereich für die Büros dient und auch von der Gastronomie in Erdgeschoss und 1. Obergeschoss aus zugänglich sein wird. Der Innenhof ist gut 30 Meter hoch, üppig begrünt und elegant geschützt von einer Glaskuppel Insgesamt entstehen 40.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche mit bis zu 35.000 Quadratmetern Mietfläche. Zum Valentinskamp hin werden 30 Mietwohnungen (1-3 Zimmer) gebaut. Die Tiefgarage wird 164 Plätze haben. Für den Einzelhandel und die Gastronomie sind 3000 Quadratmeter Fläche vorgesehen, 29.600 Quadratmeter für Büros. Am Dienstag hat ABG-Projektleiter Torben Schneuer die Baugenehmigung im Bezirksamt Mitte abgeholt. Die Vermietung hat noch nicht begonnen. Alte Bausubstanz nicht schutzwürdig Die Denkmalschützer konnten das Haus nicht retten. Es war im Krieg stark zerstört worden und ohne besondere historische Rücksichten auf den Ursprungsbau der Architekten Fritz Block und Ernst Hochfeld wieder aufgebaut worden. In den 1970er-Jahren und zuletzt 1983 wurden mit Umbauten weitere schützenswerte Elemente zerstört. Deshalb wollte die Kulturbehörde das Deutschlandhaus nicht unter Schutz stellen, obwohl es unstrittig ein prägendes Gebäude war.