Hamburg. Aufgrund eines Feueralarms am Jungfernstieg ist der U-Bahn-Verkehr in der City am Freitagmorgen teilweise zum Erliegen gekommen. Wie die Hochbahn über Twitter mitteilte, fuhren die U1, U2 und U4 zeitweilig nicht im Innenstadtbereich.

Ein Feuerwehrsprecher sprach von einem Fehlalarm. Der Betrieb wurde mittlerweile wieder aufgenommen, es kommt teilweise aber noch zu Folgeverspätungen.