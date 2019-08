Damit kein Rest mehr in der Tube bleibt

Hamburg. Wilfried Stobbe sagt über sich, er sei überwiegend gut gelaunt. Eine Sache kann dem pensionierten Fleischermeister aus Norderstedt allerdings die Stimmung vermiesen: trockene Haut. „Wenn ich im Gesicht und an den Händen nicht eingecremt bin, macht mich das ungenießbar“, sagt der 73-Jährige. Aus seiner Feuchtigkeitscreme holte er immer möglichst viel heraus. „Ich bin eigentlich ein exzellenter Tubenausdrücker“, erklärt Stobbe, den es lange nicht dazu drängte, als Erfinder tätig zu werden – bis vor drei Jahren.

Stobbe unterstützt die Tafel in Norderstedt als Fahrer, er sitzt oft als Besucher im Sozialausschuss, ihn beschäftigten Missstände, wie er sagt. Vor diesem Hintergrund blieb er eines Tages bei YouTube an einem Video über eine bedürftige Familie hängen, die mit verschiedenen Maßnahmen zu sparen versuchte, unter anderem bei Kosmetika. Das lenkte Stobbes Blick darauf, dass in den Packungen seiner Pflegeprodukte trotz Quetschens immer etwas übrig blieb. Er schnitt eine Tube auf. „Der Rest hat dann noch für 13 Tage gereicht.“

Erst war der Ärger da, dann kam der Ehrgeiz

Stobbe packte der Forschergeist. Er wiederholte die Übung mit anderen vermeintlich leeren Tuben, bat Freunde um Kosmetikverpackungen, die sonst im Müll gelandet wären. Mit einem kleinen Spatel kratzte er die Überbleibsel heraus – aus vielen Hundert Tuben, wie er sagt. Dann wog er die Reste. Pro Stunde schaffte er etwa 20 Tuben. „Das Ergebnis hat mich umgehauen“, sagt Stobbe. „Ich habe Restmengen festgestellt, die im Durchschnitt etwa zehn Prozent der gesamten Füllung entsprachen.“

Sein Ehrgeiz bei der Aufklärung verstärkte sich durch Empörung. „Mich hat das maßlos geärgert“, sagt Stobbe, der vor seiner Pensionierung als Betriebsleiter einer Fabrik in Hamburg arbeitete. „Die Industrie füllt 100 Milliliter Creme in die Packung, weiß aber, dass zehn Milliliter drinbleiben werden. Die Industrie weiß also: Der Kunde wird schneller wieder eine Tube kaufen müssen.“ In der Summe verdienten die Hersteller damit mehr Geld, als wenn die Kunden den gesamten Inhalt nutzen könnten und deshalb erst später eine neue Tube kaufen müssten.

Zur Einordnung: Nach Angaben des Industrieverbandes Körperpflege- und Waschmittel gaben die Deutschen im Jahr 2018 allein für Haut- und Gesichtspflegemittel mehr als drei Milliarden Euro aus. Sie könnten also gut 300 Millionen Euro sparen, wenn es keine Reste in den Behältern gäbe.

Fünf verschiedene Verschlüsse

Stobbes Ärger mündete in ein Produkt: die Tuben-Tiegel-Deckel, kurz TTD. Fünf verschiedene Verschlüsse für die gängigsten Tubengrößen. Gebrauchsanweisung: Tubeninhalt so weit wie möglich nutzen, dann die Tubenfalz abschneiden, den passenden TTD auf die entstandene Öffnung stecken, Deckel öffnen und die Restmenge bei Bedarf mithilfe eines Spatels entnehmen. Im eindeutig nicht repräsentativen Abendblatt-Test mit zwei Handcreme-Tuben (125 und 75 Milliliter) funktionierte ein TTD einwandfrei. Der mitgelieferte Spatel dürfte allerdings länger sein. Natürlich könnte man die Tuben auch einfach aufschneiden und offen lassen, sagt Stobbe. Ästhetisch und hygienisch sei das aber nicht. Zudem trockne die Creme dann aus.

Ihm gehe es mit seiner Erfindung auch um die Umwelt, betont Stobbe. Wenn sich wirklich alles aus Kosmetiktuben herausholen ließe, müssten viele Tuben gar nicht hergestellt werden, die bisher im Müll landeten. Apropos: Die von ihm entwickelten Kunststoffaufsätze bestehen nach Stobbes Angaben aus sogenanntem PE-Regranulat, einem Rohstoff, der etwa aus Produktionsüberschüssen von kunststoffverarbeitenden Betrieben hergestellt wird – aus Müll also.

Spritzguss-Werkzeug im Wert von 16.000 Euro

Für die Produktion von Prototypen der TTD kaufte Stobbe nach eigenen Angaben Spritzguss-Werkzeug im Wert von 16.000 Euro, die er aus eigener Tasche zahlte. Ein befreundeter Unternehmer half ihm bei der Produktion von 1000 Sets. Reich werden wolle er damit nicht, sagt Stobbe, ihm gehe es ums Prinzip. Er sei gut versorgt, hoffe nur, zumindest seine Ausgaben wieder reinzuholen – und endlich Unterstützung zu erhalten von einem Partner, der die TTD vermarkte. Höchstens 7,50 Euro dürfe ein Set kosten, sagt Stobbe.

Um Rat bat der Norderstedter etwa die Hamburger Verbraucherzentrale. Dort leitet Tristan Jorde den Fachbereich Umwelt. „Die Restmengen in Kosmetiktuben sind ein Problem für Verbraucher“, sagt Jorde. Die Hersteller von Kosmetika ignorierten dies allerdings. „Es gibt offenbar keinen Druck auf die Industrie, selbstständig tätig zu werden.“ Jordes hält Stobbes Erfindung für „sinnvoll“, sagt aber auch: „Im Moment reden wir noch von einem Nischenprodukt.“ Sehr löblich sei, dass Stobbe auf Regranulat setze und damit auf ein Material, das hauptsächlich aus Kunststoffresten produziert werde und sich in der Regel mehrfach recyclen lasse.

Handelskammer reagierte eher verhalten

Auch bei der Handelskammer meldete sich Stobbe. „Die Idee ist nicht grundlegend neu und wahrscheinlich schwer zu vermarkten, weil sich ältere Erfindungen zum Entleeren von Tuben nicht durchsetzen konnten“, sagt Jochen Halfmann aus dem Innovations- und Patentzentrum der Handelskammer. „Interessieren könnten sich dafür Einzelhändler, am ehesten Drogerieketten.“ Zum Kauf der Verschlüsse ließen sich womöglich insbesondere Kunden bewegen, die hochpreisige Kosmetika kaufen und deshalb ein vergleichsweise großes Interesse daran haben, auch die Restmengen in Tuben zu nutzen. Auch Kunden, die Kunststoffabfall reduzieren und die Umwelt schonen möchten, könnten sich von dem Produkt angesprochen fühlen.

Wilfried Stobbe will nun bei mindestens einer bekannten Drogeriekette für seine Erfindung werben. Der 73-Jährige gibt sich trotz aller Skepsis der Wirtschaft kämpferisch: „Die Tuben-Tiegel-Deckel kommen auf den Markt – und wenn ich mich auf die Isestraße stelle und sie selber verkaufe.“ Das könnte einen Versuch wert sein.