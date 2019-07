Hamburg. Viele Fluggäste am Hamburg Airport wundern sich derzeit über ein ungewöhnliches Bild: Eine ganze Reihe Koffer sind neben den Gepäckbändern abgestellt und lagern dort scheinbar herrenlos auf einer größeren Fläche im Passagierbereich.

Am Flughafen sind die parkenden Koffer offenbar kein neues Phänomen. "In den Ferien haben wir stets eine Menge Rush-Gepäck", sagte eine Sprecherin. Rush-Gepäck bedeutet, dass ein Koffer transportiert wird, ohne dass der dazu gehörende Passagier in dem Flieger sitzt. In der Regel handelt es sich also um Gepäckstücke, die irgendwo nicht rechtzeitig verladen wurden oder in einem falschen Flieger landeten, so dass sie nun ihrem Besitzer nachgeschickt werden müssen.

Viele Gründe, warum Gepäckstücke ohne ihre Besitzer gestrandet sind

Die Fläche, auf der die Taschen abgestellt sind, werde von Security-Leuten bewacht, sagte die Flughafensprecherin. Einige Passagiere kämen bereits mit dem nächsten Flieger am Airport an und könnten ihr Gepäck dann direkt mitnehmen. Andere Koffer würden den Reisenden nach Hause geschickt.

Es liegen diverse aktuelle Gründe dafür vor, dass die Gepäckstücke ohne ihre Besitzer gestrandet sind. In Barcelona hat am Wochenende das Bodenpersonal gestreikt, daher gab es dort starke Beeinträchtigungen des Betriebes. Vom zweitgrößten spanischen Flughafen aus fliegt beispielsweise Vueling nach Hamburg. Auch haben zahlreiche Unwetter den Flugbetrieb behindert, sagte die Sprecherin.