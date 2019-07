Hamburg. Die Polizei Hamburg hat am Montag Fahrer von Park and Fly-Unternehmen im Abflugbereich des Hamburger Flughafens kontrolliert. "Es wurde kontrolliert, ob die Anbieter die behördlichen Vorschriften einhalten", so ein Polizeisprecher auf Nachfrage. "Und ob beispielsweise Personenbeförderungs- und Gewerbescheine vorliegen."

Das Ergebnis der Kontrolle steht noch aus.

Park and Fly-Firmen bieten Flugreisenden Parkplätze in der weiteren Umgebung des Airports sowie den Transfer vom Parkplatz zum Flughafen und nach der Rückkehr aus dem Urlaub zur Parkfläche.