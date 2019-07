Grüne Fassaden sollen „Backofen-Effekt“ entgegenwirken

Hamburg. Spätestens seit der jüngsten Hitzewelle ist der „Backoffen-Effekt“ in aller Munde: Er beschreibt das Phänomen, dass sich Städte im Sommer wesentlich stärker aufheizen als ländliche Räume weil Straßen und Gebäude die Hitze speichern und reflektieren – eben wie ein Backofen. Dem wollen SPD und Grüne in der Bürgerschaft nun mit vermehrter Fassadenbegrünung begegnen.

In einem Antrag fordern sie den Senat auf, bis Ende des Jahres eine Strategie dafür zu entwickeln. Eine Säule sollen dabei mindestens sechs Pilotprojekte sein, mit deren Hilfe Erfahrungen gesammelt werden können, welche Fassadenbegrünungssysteme und welche Pflanzenarten für das Hamburger Klima geeignet sind welche Kosten damit verbundenen sind. Gewerbebauten wie Logistikhallen sollen in den Test ebenso einbezogen werden wie Büro- und Wohnungsbauten sowie öffentliche Gebäuden wie Schulen und Straßenräume.

„Grüner Bewuchs sorgt für sauberere Luft“

„Die Anpassung an die Folgen der Klimakrise beginnt daher schon im Kleinen und direkt vor Ort mit der Begrünung von Gebäudefassaden oder Dächern“, sagte Ulrike Sparr, umweltpolitische Sprecherin der Grünen. „Grüner Bewuchs sorgt für sauberere Luft, kühlere Häuser und schafft wertvollen Lebensraum für Insekten und Vögel. Und ganz nebenbei wird durch Fotosynthese Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff verwandelt, was auch im ganz Großen dem Klimawandel entgegenwirkt.“

SPD-Umweltexpertin Monika Schaal betonte, dass neben der bereits laufenden „Gründachoffensive“ die Fassadenbegrünung ein weiterer wichtiger Beitrag sei, um den Charakter von Hamburg als grüne Stadt am Wasser zu betonen und das Stadtklima zu verbessern: „Wir werden mit einer fundierten Untersuchung die für Hamburg relevanten Erkenntnisse bündeln, um die Akzeptanz für mehr Fassadengrün in der Stadt – vor allem bei den Investoren und Bauherren – zu erhöhen.“