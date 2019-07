Hamburg. Am Freitag hat die 32. Sternfahrt der Mercedes-Benz-Oldtimer der Baureihe W 114 und W 115 begonnen. Der Höhepunkt: Der Korso zum Michel am Sonntag.

Erwartet werden 140 Fahrzeuge und 300 Teilnehmer aus acht Ländern. Organisator der Veranstaltung ist der MB /8 Club Deutschland mit Sitz in Soltau.

Diese Baureihe, auch „Strichacht“ genannt, wurde zwischen 1968 und 1976 produziert und ist der Vorläufer der heutigen E-Klasse. Gut 1,9 Millionen Fahrzeuge liefen damals vom Band.

Mit bei der Sternfahrt dabei ist der Hamburger Philosoph und Publizist Frank Hofmann. „In einem Strichacht lässt sich auch im Hochsommer vorzüglich fahren, obwohl die wenigsten eine Klimaanlage hatten“, sagt der Chef des Hamburger ökumenischen Vereins „Andere Zeiten“. Angesichts des Wetters würden bestimmt am Sonnabend spontane Ausfahrten zu einem Badesee rund um Hamburg unternommen.

Autos stehen ab 14 Uhr auf dem Vorplatz

Hofmann hatte erstmals als Neunjähriger einen Strichachter kennengelernt. „1972 leistete sich mein Vater den ersten 200er. Das war für uns ein Ereignis. Wir waren angekommen in der oberen Mittelschicht“, erinnert er sich.

Wer alle Fahrzeuge sehen will, hat am Sonntag um 14 Uhr am Vorplatz der Hauptkirche St. Michelis die Möglichkeit dazu. Auf dem Vorplatz findet zudem eine Trausegen-Andacht statt.

Für Frank Hofmann ist dieses Auto Kult. „Vor 50 Jahren hätte niemand gedacht, dass eines Tages gleichsam schwarze Panzer mit Sehschlitzen das Straßenbild beherrschen werden.“