Warum Harald Glööckler jetzt zum Tier wird

Hamburg. Das Vier Jahreszeiten an der Binnenalster ist ein Hotel, in dem sich der extravagante Modeschöpfer Harald Glööckler wohlfühlt. Doch der Anlass war ernst. Die Tierschutzorganisation Peta und ihr prominenter Unterstützer stellten am Mittwochvormittag in der Nobelherberge ein neues Motiv mit dem Slogan „Wir sind alle Tiere“ vor.

Der Designer, der vor allen Dingen für seine glitzernden Kollektionen bekannt ist, unterstützt Peta seit rund 15 Jahren und sorgte schon in der Vergangenheit mit unkonventionellen Motiven für Aufsehen. Für die aktuelle Kampagne präsentiert sich Glööckler nun halb als Mensch, halb als Tier. „Der Hauptgedanke hinter diesem Motiv ist, dass wir alle Lebewesen sind und man eigentlich nicht das Recht hat zu differenzieren. Wir können nicht sagen, dass der Mensch die Krönung der Schöpfung ist und Hunde schützenswert, aber Schweine wiederum zum Essen da sind. Wer gibt uns das Recht, zu bestimmen, wer lebenswert ist und wer nicht?", sagte Glööckler. Peta Deutschland feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen.