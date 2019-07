In der Innenstadt hat der Fahrer eines Reisebusses ein Kleinstmotorrad übersehen. Der Biker musste mit Brüchen ins Krankenhaus.

Hamburger Innenstadt Mini-Motorrad kollidiert mit Reisebus am Ballindamm

Hamburg. Klein gegen groß: Am Ballindamm ist am Dienstagnachmittag der Fahrer eines Mini-Motorrads mit einem Reisebus zusammengestoßen. Der 48 Jahre alte Biker musste mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei dem Abendblatt sagte. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer des Reisebusses offenbar das Kleinstmotorrad übersehen, als er in Höhe Alstertor mit seinem tonnenschweren Gefährt manövrierte. Der genaue Unfallhergang muss nun vom Verkehrsunfalldienst ermittelt werden.

