So könnte der Wunschcontainer aussehen.

Jubiläum Wunschcontainer zu gewinnen: Aktion endet am Sonntag

Hamburg. Endlich ein Raum für eigene Ideen: ein Traum, der bald wahr werden könnte – für den oder die Gewinner der Abendblatt-Aktion zum 100. Jubiläum des Hamburger Baumaschinen-Handelshauses Siloco.

Für die beste Idee unter allen Einsendungen stellt Siloco einen oder mehrere Container zur Verfügung. Ob mobile Arztpraxis, Theaterbühne, Gebetsraum oder Kita-Kletterpark: Je nach Vorstellung und Bedürfnissen der Gewinner wird der Container konfiguriert und eingerichtet. „Was uns möglich ist, wird auch möglich gemacht“, sagt Siloco-Geschäftsführer Peter Böttcher.

Allerdings naht das Ende der Einsendefrist. An diesem Sonntag, 9. Juni, müssen auch die letzten Bewerbungen am Großen Burstah angekommen sein. Wer am Ende gewinnt, darüber entscheidet eine dreiköpfige Jury. Sie besteht neben Isabella Vértes-Schütter, Intendantin des Ernst Deutsch Theaters, aus Siloco-Geschäftsführer Peter Böttcher und Sabine Tesche, die beim Hamburger Abendblatt das Ressort Von Mensch zu Mensch leitet.

Was uns bislang in der Redaktion am Großen Burstah erreichte, hat uns begeistert, gerührt – und überrascht. Ob Privatmensch, Kita, Sportverein: Wir freuen uns auf weitere Ideen und Konzepte für Hamburg!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 9. Juni 2019 per Mail an die folgende Adresse: container@abendblatt.de. Oder postalisch an das Hamburger Abendblatt, Stichwort Siloco, Großer Burstah 18-32, 20457 Hamburg.