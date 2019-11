Hamburg. Die Linken-Fraktion in der Bürgerschaft hält die Beratungsfristen für den neuen Schulentwicklungsplan (SEPL) für zu kurz. „Gut, dass sich die Schulbehörde dieses Themas endlich annimmt – doch der Vorstoß kann bei dem engen Zeitplan nur fehlgehen“, sagt die Linken-Fraktionschefin Sabine Boeddinghaus.

Schulsenator Ties Rabe (SPD) hatte angekündigt, bis Ende des Jahres den neuen Schulentwicklungsplan verabschieden zu wollen. Unter anderem ist geplant, 39 neue Schulen zu bauen, weil die Zahl der Schüler bis 2030 voraussichtlich um rund 25 Prozent anwachsen wird. Die Schulkonferenzen haben zum Beispiel bis zum 18. Juni Zeit für ihre Stellungnahme – rund vier Wochen. Die Kreiselternräte sollen bis zum

25. Juni ihr Votum abgeben – das sind fünf Wochen statt vier wie beim vorangegangenen Schulentwicklungsplan aus dem Jahr 2012. Lehrer-, Eltern- und Schülerkammer sowie die Bezirksversammlungen sollen Zeit bis Ende August erhalten.

Mehr Zeit für die Beratung

„Die Schulen sind vollauf mit den Zeugniskonferenzen beschäftigt und haben wegen der Arbeitszeitverordnungen keinen Raum, sich angemessen mit dem Entwurf zu beschäftigen“, kritisiert Boed­dinghaus. In einem Antrag, der am Mittwoch in die Bürgerschaft eingebracht werden soll, fordert die Linken-Fraktion eine deutliche Ausweitung der Zeit für die Beratung. Mit dem Beteiligungsprozess soll erst nach den Sommerferien begonnen werden. „Der Senat wird aufgefordert, mindestens sechs Monate Zeit für die Diskussion des und die Entscheidung über den Referentenentwurf des SEPL einzuplanen“, heißt es in dem Linken-Antrag.

Boeddinghaus geht es bei der Schulplanung nicht nur um die Lösung der Kapazitätsprobleme, sondern auch um inhaltliche Fragen. „Die Umsetzung von Inklusion und Integration und die Gestaltung des schulischen Ganztages stellen die Schulen vor große pädagogische Herausforderungen, zu deren Realisierung sie eine vorausschauende Schulentwicklungsplanung benötigen“, heißt es in dem Antrag. Die Linken fordern eine Reaktivierung der regionalen Bildungskonferenzen mit einer Reihe von bezirklichen Akteuren außerhalb der Schulen. „Der Senator initiiert ein Scheinbeteiligungsverfahren, bei dem die lokalen und regionalen Akteure der schulischen Bildung außen vor bleiben“, sagt Boeddinghaus.