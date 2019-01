Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei stehen am 6. August 2015 in Billbrook vor einer Chemiefirma. Aus einem Tank der Firma in einem Industriegebiet war ein zunächst unbekanntes Gas ausgetreten. Mehr als 100 Gäste eines Hotels und weitere Menschen in der Nähe der Firma mussten in Sicherheit gebracht werden.