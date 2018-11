Hammerbrook Gas-Alarm in Shisha-Bar – Polizei evakuiert Lokal

Als die Beamten die Shisha-Lounge „Spirit“ am Grevenweg überprüften, schlugen sogenannte CO-Warner aus.

Der Jugendschutz der Polizei kontrollierte mehrere Shisha-Lounges in Hamburg. In der Bar in Hammerbrook schlugen die CO-Warner aus.