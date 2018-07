Hamburg stellt sich am kommenden Wochenende auf vier Großereignisse ein: Zwei Helene-Fischer-Konzerte, den Schlagermove sowie den Triathlon Foto: Imago

Großereignisse am Wochenende in Hamburg mit 900.000 Fans. Hotels bis zu 20 Prozent teurer. Was Besucher unbedingt beachten sollten.