Vater attackierte bereits 2017 Schulfreund der 14-Jährigen

Foto: © Michael Arning

2018-07-08 In der Nacht zum Sonntag stürmte das Hamburger SEK ein Doppelhaus in der Straße Rehkoppel. Im Anschluß betraten Beamte der Mordkommission das Haus. Ein Ägypter wurde festgenommen. Laut Nachbarn soll es in dem Haus schon öfters zu Polizeieinsätzen gekommen sein. Das Doppelhaus soll von einer ägyptischen Großfamilie bewohnt sein. Bei der Festnahme soll es sich um das Familienoberhaupt gehandelt haben, der ein Im- und Exporthandel in Hamm Süd betreiben soll; so der Nachbar. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt. Foto: © Michael Arning