The Table

The Table Hamburgs exklusivstes Restaurant wird größer – um zwei Sitze

Starkoch Kevin Fehling (4. v. l.) berät sich mit seiner Crew im Restaurant The Table über die Erweiterung des Tisches Foto: The Table

Foto: The Table

Star-Koch Kevin Fehling gibt der Nachfrage nach – ein bisschen. Was sich jetzt im The Table ändert und was es kostet.