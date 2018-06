Traumjob Arzt? Asklepios Klinik bietet Schnupperpraktikum an

Hamburg. Eine sinnvolle Arbeit, gute Bezahlung und hohes Prestige: Dies sind einige der Dinge, die sich Hamburger Schüler von einer Tätigkeit als Arzt erwarten. Doch ob der Beruf des Mediziners tatsächlich ein Traumjob ist, zeigt sich in vielen Fällen erst in der Praxis. Daher bietet die Asklepios Klinik Altona nun als einziges Krankenhaus in Hamburg für die Abijahrgänge 2018/2019 ein Schnupperpraktikum Arzt vom 6. bis zum 10. August an.

Großes Interesse von Schülern

"Wir haben immer wieder Anfragen von interessierten Schülern erhalten, aber Berufspraktika finden in Kliniken nur im Bereich der Pflege statt. Da wollten wir eine neue Möglichkeit bieten", so Professor Gunter Nils Schmidt, Chefarzt der Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin und Initiator des Projektes. "Mit einem einwöchigen Schnupperpraktikum möchten wir die Schüler bei ihrer Entscheidung für oder vielleicht auch gegen ein Studium der Humanmedizin unterstützen."

Das Schnupperpraktikum soll den Schülern einen möglichst realistischen Einblick in die Tätigkeiten eines Arztes geben. So schauen sie den Medizinern bei ihren täglichen Aufgaben über die Schultern und können selber kleine ärztliche Tätigkeiten an Modellen ausprobieren.

Praktische Übung in der Chirurgie

Neben dem Besuchen auf der Intensivstation, im OP, dem Herzkatheterlabor und dem Interventionszentrum der Urologie und Gastroenterologie stehen auch praktische Übungen wie Nahttechniken der Chirurgie, Sonografie, neurologische Untersuchungstechniken und eine Reanimationsübung auf dem Programm.Komplettiert wird das Schnupperpraktikum durch Vorträge und Gespräche mit Chefärzten und Oberärzten verschiedener Fachrichtungen.

Wer sich für das Schnupperpraktikum interessiert, sollte sich möglichst schnell entscheiden, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung bis 16. Juli 2018 per E-Mail an:

j.koertge@asklepios.com

