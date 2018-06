Immer mehr Hamburger fahren Bus, Bahn und Fahrrad

Bei einer Sternfahrt in Hamburg demonstrierten kürzlich tausende Radfahrer für bessere Verkehrsbedingungen Foto: Michael Rauhe

Hamburg. Immer mehr Hamburgerinnen und Hamburger fahren Bus und Bahn oder sind mit dem Fahrrad unterwegs. Das ergibt die neueste Befragung zur Mobilität in Deutschland (MiD). Demnach ist der Anteil des öffentlichen Personennahverkehrs am Verkehrsaufkommen in Hamburg von 18 auf 22 Prozent gestiegen.

Auch das Fahrrad wird in Hamburg häufiger genutzt. Der Anteil des Radverkehrs stieg um drei Prozentpunkte auf 15 Prozent. Zu Fuß gehen 27 Prozent der Menschen – ähnlich wie in den Vorjahren (2008: 28 Prozent, 2002: 25 Prozent). Rückläufig hingegen ist der Anteil der Wege, die in Hamburg mit dem Auto gefahren werden: Waren es 2002 noch 47 Prozent, wurden 2017 36 Prozent aller Wege mit dem Auto zurückgelegt.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte zu dem Ergebnis: „Mit dem zielgerichteten Ausbau unseres Nahverkehrs, mehr Bussen und U- und S-Bahnen, dichteren Takten und neuen Linien, schaffen wir ein besseres Angebot für die Hamburgerinnen und Hamburger.“

Für die repräsentative MiD-Studie wurden bundesweit Bürger im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums zu ihrem Verkehrsverhalten im Alltag befragt.

