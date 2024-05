Hamburg. Auf dem Hamburger Fischmarkt erwarten Schnäppchenjäger „seltene Fundstücke aus aller Welt“. So können Sie als Verkäufer dabei sein.

Die beiden Freunde, WG-Kumpel und Geschäftspartner Julien von der Hoeden und Tom Bergmann, die seit Kurzem mit einem neuen Flohmarktkonzept Hamburg erobern, starten nun auch auf dem Hafengeburtstag durch. Zum ersten Mal können Schnäppchenjäger in diesem Jahr bei der fröhlichen Hafensause auf einem Flohmarkt feilschen und stöbern. Rund 250 Stände werden dafür auf dem historischen Fischmarkt aufgebaut.

„Seltene Fundstücke aus aller Welt“ sowie „eine tolle Atmosphäre und buntes Treiben an der wunderschönen Promenade des legendären Hamburger Marktplatzes“ – das versprechen die beiden Macher des Rooftop-Flohmarkts auf dem Dach von Karstadt an der Osterstraße. Angeboten werden beim Flohmarkt auf dem Hafengeburtstag Secondhandkleidung, Kunsthandwerk, Bücher, Schallplatten und Möbel – alles aus privater Hand.

Hafengeburtstag: XXL-Flohmarkt lockt mit Schnäppchen und Streetfood

„Unsere Passion sind kleine Straßenfeste und Lifestyle-Events in Verbindung mit Flohmärkten“, sagen sie. So ähnlich geht es etwa auf dem Nachtflohmarkt auf St. Pauli zu, den von der Hoeden seit vier Jahren veranstaltet. Doch bei einem so großen Fest wie dem 835. Hafengeburtstag dabei sein zu können, lassen sie sich natürlich nicht entgehen.

Julien von der Hoeden (l.) und Tom Bergmann auf dem Dach von Karstadt an der Osterstraße, auf dem sie vor Kurzem einen Nachtflohmarkt veranstaltet haben. © FUNKE Foto Services | Thorsten Ahlf

Und weil zu ihrem Konzept gehört, mehr zu bieten als Secondhand, wird es auch auf diesem Flohmarkt internationales Streetfood, Street-Art-Performances, Musik und Ausstellungen verschiedener Künstler geben.

Flohmarkt auf dem Hafengeburtstag – es sind noch Standflächen frei

Geöffnet ist der Flohmarkt direkt neben der Fischauktionshalle von Donnerstag bis Sonnabend zwischen 10 und 20 Uhr, am Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Wer als Verkäufer dabei sein möchte, kann sich auf der Website hafengeburtstag-flohmarkt.de anmelden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Ein Standmeter kostet 14,50 Euro, ein Standmeter mit Kleiderstange 19,50 Euro und ein Standplatz á 2,20 Frontmeter inklusive eines Tisches 34 Euro. Besonders praktisch: Alles wird aufgebaut, man muss also nur mit seiner Ware anreisen.