Hamburg. Häuser sind schon entkernt und teils abgedeckt. Initiative kritisiert Arbeiten und versucht im Eilverfahren, Baustopp zu erwirken.

Nach derzeitigem Stand will der Verein Prellbock noch in dieser Woche, die angekündigte Klage gegen den Neubau der Sternbrücke einreichen und im Eilverfahren einen Bau- und Abrissstopp erwirken. Die Deutsche Bahn treibt derweil die vorbereitenden Arbeiten für einen Abriss der Gebäude, die für den Bau weichen müssten, weiter voran.

Sowohl im Bereich der Stresemannstraße als auch der Max-Brauer-Allee wird derzeit kräftig in und an betroffenen Gebäuden gearbeitet – samt Sperrung von jeweils einer Fahrspur. Letzteres wirkt sich bereits auf den Verkehr im Bereich des wichtigen Knotenpunktes in Hamburg-Altona aus und gibt einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.

Sternbrücke in Hamburg-Altona: Kritiker wollen Klage einreichen

Denn die Arbeiten zum Bau der neuen Bahnbrücke sowie der Umgestaltung des Kreuzungsbereichs haben erst begonnen und werden sich über Jahre erstrecken. Den Gegnern geht es dagegen viel zu schnell.

Mit Blick auf die bereits völlig entkernten und teils schon abgedeckten Häuser kritisiert Michael Jung als Sprecher von Prellbock Altona, dass die Deutsche Bahn bestrebt sei, vollendete Tatsachen in dem umstrittenen Fall zu schaffen. „Sind die denkmalgeschützten Gebäude einmal abgerissen, kann man sie eben nicht wiederherstellen“, sorgt er sich. Genau das wollen sie verhindern. Die Kritiker der Baumaßnahme wehren sich gegen die aus ihrer Sicht überdimensionierte neue Brücke.

Neubau Sternbrücke: Initiativen wollen Bau- und Abrissstopp erwirken

Der Verein Prellbock will die Klage gegen den vor Kurzem veröffentlichten Planfeststellungsbeschluss stellvertretend für die Bürgerinitiative und zahlreiche Kritiker einreichen. So wie man schon am 12. Februar eine Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss für den Abriss und Neubau der nahe gelegenen Schanzenbrücke getan hat. „In Sachen Sternbrücke wird die Klage voraussichtlich in den nächsten Tagen eingereicht, um einen Eilbeschluss bezüglich eines Bau- und Abrissstopps hinzubekommen“, kündigt Jung auf Abendblatt-Anfrage am Dienstag an.

Er fordert zudem erneut: „Es wäre ein Gebot der Fairness der Deutschen Bahn und der Stadt, die auf die Bahn einwirken kann, wenn man mit dem Beginn der Abbrucharbeiten so lange warten würde, bis das Oberverwaltungsgericht Hamburg über den Eilantrag entschieden hat.“

Deutsche Bahn: „Wir sind der Initiative entgegengekommen“

Die Deutsche Bahn hält dagegen. Ein Sprecher betont: „Wir sind der Initiative entgegengekommen und haben die Gebäudeabrisse um vier Wochen verschoben. Darüber hinaus haben wir der Initiative Sternbrücke im Februar mehrere Gesprächsangebote unterbreitet, welche bisher nicht beantwortet wurden.“

Mit Blick auf die Hausgerippe erklärt der Bahn-Sprecher, es handle sich nur um Vorarbeiten für die Abrissarbeiten. Bei einem Gebäude sei das Dach händisch entfernt worden, um Schadstoffe wie Asbest fachgerecht zu trennen und zu entsorgen.

Kampf um Sternbrücke: Am 15. März läuft die Galgenfrist ab, dann beginnt der Gebäudeabriss

Klar ist: Am 15. März läuft die Galgenfrist ab. Zunächst werden die Gebäude an der Fernbahnseite im Umfeld der Sternbrücke abgerissen. Insgesamt müssen für die geplante Brückenerneuerung laut Deutsche Bahn in diesem Jahr fünf Häuser und zwei Gebäudeteile/Garagen weg. Die Straßensperrungen, die jeweils eine Fahrbahn betreffen, bleiben die kommenden Wochen bestehen. Im Mai gibt es zusätzliche Verkehrseinschränkungen durch die Errichtung einer Kabelhilfstrasse.

Kommt es zu keinem Baustopp, sieht der Plan der Deutschen Bahn bis Sommer 2026 so aus:

Gebäudeabbruch an der S-Bahn-Seite

Verfüllung der Kasematten mit Beton

Errichtung neuer Stützwände entlang der Kasematten

Gründung von Lärmschutzwänden

Vormontage des neuen Überbaus auf der Brammer Fläche

Herstellung der Bohrpfahlgründung für neue Widerlager

Herstellung neuer Widerlager

Rückbau der bestehenden Brücke

Transport und Einbau der neuen Brücke

Fertigstellung der Lärmschutzwände

Voraussichtlich Anfang 2027 soll das Bauprojekt abgeschlossen sein.