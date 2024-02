Hamburg. Am Sonnabendvormittag rückten an der Sternbrücke die Bauarbeiter an. Begleitet wurden die Fällungen von lautstarken Protesten.

Am Sonnabendvormittag sind an der Sternbrücke in Altona die ersten Bäume gefällt worden. Laut dem Lagedienst der Polizei fanden die Fällungen in zwei Baubereichen statt, um wie viele Bäume es sich handelte, war nicht bekannt.