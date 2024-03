Hamburg. „Fisch sucht Fahrrad“ findet nach fünf Jahren wieder in der Hansestadt statt. Veranstalter bieten „Hilfsmittel“ zum Kennenlernen.

Die nach eigener Aussage „größte Singleparty Deutschlands“ kommt am Sonnabend, 16. März, nach fünf Jahren wieder nach Hamburg. Im Kent Club an der Stresemannstraße 163 darf in dieser Nacht nach Herzenslust gefeiert und geflirtet werden.

Neue Menschen kennenzulernen kann schwierig sein, zwischen Arbeit, Haushalt und anderen Verpflichtungen bleibt wenig Zeit. Sandra Schmidt und Wolfram von Dobschütz wollen daher mit ihrer Singleparty „Fisch sucht Fahrrad“ Abhilfe schaffen. Das Motto: „Wir verlieben euch.“ Um das zu erleichtern, gibt es ein paar Hilfsmittel.

„Fisch sucht Fahrrad“ in Hamburg: Deutschlands größte Singleparty kommt zurück

Wie etwa die Date Doctors: Diese helfen bei allen Fragen weiter, geben Tipps und unterstützen alle, die sich nicht trauen, jemanden anzusprechen. Außerdem können sich die Gäste bei ihnen für das Speeddating anmelden. Im sogenannten „Amors Office“ können Partygäste für andere Liebesbriefe hinterlassen. Die Adressaten werden dann per Monitor im Club informiert.

Willkommen sind Menschen aller Identitäten und sexuellen Orientierungen. Die DJs sorgen die ganze Nacht über mit Charts, Black, House und Hits der 1980er-, 1990er- und 2000er-Jahre für Stimmung. Los geht es um 21 Uhr, Vorverkaufstickets gibt es für 17 Euro auf der Website fsfparty.de.