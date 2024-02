Hamburg. Stararchitekt Hadi Teherani hat das Traditionslokal am Elbhang 2019 gekauft, seitdem verwahrlost das Haus. Was jetzt geplant ist.

Mehrere Säcke voller Bauschutt türmen sich am Eingangsbereich von Sagebiels Fährhaus, neben dem dreckigen Namensschild steht ein Dixi-Klo. Auf der einst herrlichen Terrasse des Restaurants im Treppenviertel liegt ein wohl vom Sturm abgebrochener riesiger Ast. Die Türen sind verrammelt. Derzeit erinnert wenig an den Charme aus glanzvollen Zeiten, als hier am Elbhang noch gespeist und gefeiert werden konnte.