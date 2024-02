Hamburg. Das Einkaufszentrum zeigt aktuell Reptilien, Insekten und Spinnen. Tierschützer sind empört. Warum sie sich um die Tiere sorgen.

Große Kinderaugen, erstauntes Aufschreien und patschige Hände auf den Glasscheiben: eine schuppige Echse läuft hektisch an der Fensterfront ihres dschungelartigen Terrariums entlang und schaut mit kleinen, gelblichen Augen zurück zu ihren Fans. Ohne die millimeterdicke Scheibe würden sich Kindernase und Echse fast berühren.

Seit dem 5. Februar wohnt die Streifenköpfige Bartagame – gemeinsam mit einer ganzen Reihe von Spinnentieren, Schlangen und Insekten – im Einkaufszentrum Mercado in Ottensen. Die Ausstellung „Natur- & Tier-Erlebnis“ findet dort noch bis zum 24. Februar statt. Doch nun meldet sich die Tierschutzorganisation Peta zu Wort.

Eine Streifenköpfige Bartagame schaut im Einkaufszentrum Mercado in Ottensen aus ihrem Terrarium. Im Rahmen der Ausstellung „Natur- & Tier-Erlebnis“ sind hier bis zum 24. Februar exotische Tiere ausgestellt. © Hamburger Abendblatt | Timo Strohschnieder

Ottensen: Exotische Tiere im Mercado – Peta kritisiert Bedingungen vor Ort

„Wildtiere gehören nicht ins Einkaufszentrum oder auf Ausstellungen. Allein neugierige Blicke und Berührungen können bei einem Wildtier Todesangst auslösen“, sagt Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta.

Vor allem die Bedingungen vor Ort werden von Peta kritisiert. Anhaltender Lärm im Einkaufszentrum und zu wenige Versteckmöglichkeiten in den Terrarien seien Belastungsfaktoren für die exotischen Tiere. Darüber hinaus sorge allerdings auch schon der Transport für großen Stress. Das Center-Management von Mercado sowie die Tierexperten der Ausstellung waren am Mittwoch trotz mehrfacher Anfrage für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Exotische Tiere im Mercado: Einige Besucher halten sich nicht an die Regeln

Fakt ist zumindest, dass täglich viele Menschen in das Einkaufszentrum in Ottensen strömen. Während es an diesem Tag draußen beständig nieselt, herrscht im Mercado dank Dschungelpflanzen und tierischer Exponate subtropische Stimmung.

Auch zwei ältere Damen scheinen von den Tierchen fasziniert: Der Klopfer gegen die Scheibe – trotz eines Verbotsschilds – ruft zwar keine Reaktion der Echse hervor, allerdings scheltende Worte der zweiten Dame. Die beiden Frauen ziehen weiter. Die Bartagame bleibt zurück und schaut weiter aus ihrem Glasfenster.

Dieser grüne Baumpython scheint unbeeindruckt von der Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher im Mercado. © Hamburger Abendblatt | Timo Strohschnieder

Ottensen: Echte Tiere im Mercado – Peta weist auf gesundheitliche Risiken hin

Die Tierschützer weisen zudem auch auf die potenziellen gesundheitlichen Gefahren für den Menschen hin. So könnten vor allem Reptilien Krankheitserreger wie Salmonellen in sich tragen und auch übertragen.

Generell prangert Peta den Handel mit exotischen Wildtieren an. Die Tierschutzorganisation beruft sich dabei vor allem auf eine Studie des Bundesumweltministeriums vom März 2020. Laut dieser sei beim Fang und Transport der Tiere eine hohe Sterblichkeitsrate üblich. Entsprechend sollten nur nachgezüchtete Exemplare erworben werden.