Hamburg. Einkaufen kann abenteuerlich sein – die kommenden drei Wochen gilt das in Altona ganz besonders. Was Besucher im Mercado erwartet.

Wenn das Einkaufen zum Abenteuer wird: Im Shoppingcenter Mercado in Ottensen können Besucher vom 5. Februar an in eine Dschungelwelt eintauchen. Für die Ausstellung „Natur & Tier“ wird das Einkaufszentrum für drei Wochen zu einer grünen Oase.

„Wir wollen, dass die Leute nicht nur zum Einkaufen kommen. Wir sind ein nachbarschaftlicher Treffpunkt und geben regelmäßig Vereinen und Institutionen aus dem Stadtteil Raum für ihre Botschaften“, sagt Sven Ebert, Centermanager des Mercado. „Mit der Ausstellung ‚Natur & Tier‘ richten wir uns an Groß wie Klein und wollen unseren Besucherinnen und Besuchern ein nachhaltiges Bewusstsein mit auf den Weg geben.“

Ottensen: Einkaufszentrum Mercado wird zum Erlebnis-Dschungel

Überall im Einkaufszentrum werden dann Dschungelpflanzen stehen. Organisationen und Vereine aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltschutz präsentieren dazu ein vielfältiges Programm mit verschiedenen Aktionen und Mitmachangeboten. Mit dabei sind unter anderem der Naturschutzbund Deutschland (Nabu), Greenpeace, Honey Heroes, Kids & Co. sowie der Verein Nutzmüll.

Auch Tiere werden im Einkaufszentrum zu sehen sein. © Mercado Altona | Mercado Altona

Die Mitarbeiter von Nutzmüll bieten beispielsweise einen Workshop an, bei dem Teilnehmer lernen, wie alte Kleidung mit lustigen Tier- und Pflanzenmotiven bedruckt werden kann.

Spinnen und Reptilien im Mercado – Tierexperte André Weseloh zeigt sie

Aber nicht nur das, auch echte Tiere werden im Mercado zu sehen sein. Tierexperte André Weseloh wird das Einkaufszentrum besuchen. Seine Schützlinge spielen in Filmen mit, beispielsweise im Tatort. Er lädt dazu ein, sich mit Reptilien, Insekten und Spinnen zu beschäftigen und berichtet von den natürlichen Lebensräumen der Tiere.

Mehr zum Thema

In naturnahen Biotopterrarien wird es Vogelspinnen, Gottesanbeterinnen, Leguane und Geckos zu sehen geben. Weseloh erläutert dazu, was es im Umgang mit Natur und Tieren zu beachten gilt.

Mercado in Ottensen: Schulklassen können sich zu Führungen anmelden

Jeweils von Montag bis Freitag bietet der Tierexperte im Mercado Rundgänge um 10 Uhr und um 11 Uhr an und beantwortet alle Fragen. Auch Kindergruppen und sogar Schulklassen können an den Führungen teilnehmen. Anmeldungen hierfür sind am Infopoint des Einkaufszentrums möglich.

Die Ausstellung „Natur & Tier“ kann während der Öffnungszeiten des Mercado vom 5. bis zum 24. Februar montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr besucht werden.