Hamburg. Nächtlicher Lärm für Anwohner und Ersatzbusse wegen Gleisarbeiten. Welche S-Bahn-Linie betroffen ist und was Reisende beachten müssen.

Wer an diesem Wochenende geplant hat, mit der S-Bahn die Strecke zwischen Hamburg-Altona und Sternschanze zu nutzen, muss umdisponieren – und mehr Zeit einplanen. Denn wegen Gleisbauarbeiten verkehren auf dem Abschnitt zeitweise keine Züge. Fahrgäste müssen auf Busse umsteigen.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, werden auf der Linie S2 zwischen den Stationen Altona und Sternschanze Busse statt S-Bahnen pendeln. Die Züge der Linie S5 werden derweil durch den Citytunnel über Altona, Jungfernstieg und Hauptbahnhof umgeleitet.

Deutsche Bahn: S-Bahn – zwischen Altona und Schanze pendeln Busse

Los geht es am Sonnabend, 17. Februar, ab 1 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 18. Februar (Betriebsende). Auch an dem darauffolgenden Wochenende muss die Strecke in der Nacht von Sonnabend, 24. Februar, (1 Uhr) bis Sonntag, 25. Februar, (Betriebsende) für den S-Bahn-Verkehr gesperrt werden.

Anwohner wurden zudem in einem Schreiben darüber informiert, dass in der Zeit vom 16. bis 19. Februar sowie vom 24. Februar bis 11. März im Bereich Hamburg-Altona an den Gleisen gearbeitet wird. Während dieser Zeit kann es laut Bahn „trotz moderner lärmgedämpfter Geräte“ zu ruhestörenden Geräuschen kommen – auch in der Nacht. Die Bahn bittet die Betroffenen um Verständnis.