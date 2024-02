Hamburg. „Ottensen bleibt bunt“: Menschen gehen wegen Hassparolen an Wohnungstür auf die Straße. Spendenaufruf gestartet, weitere Demo geplant.

Es ist eine klare Botschaft, die am Freitagnachmittag ab 15.30 Uhr transportiert werden soll. „Ottensen bleibt bunt – alle zusammen gegen Faschismus“ lautet das Motto einer Demonstration gegen Rechtsradikalismus, zu der der Altonaer Bezirksverband der Linken aufgerufen hat.

Treffpunkt ist der BahnhofAltona. Das Ende der Versammlung soll gegen 19 Uhr sein. „Erwartet werden rund 500 Teilnehmer“, sagte Polizeisprecher Patrick Schlüse dem Abendblatt.

Hamburg-Ottensen: Demo wegen rassistischer Attacke gegen Familie

Anlass dieser kurzfristig angemeldeten Demonstration ist ein rassistisch motivierter Angriff auf eine aus Ghana stammende Familie zu Wochenbeginn. Unbekannte hatten in der Griegstraße die Wohnungstür der Mutter mit Flyern der AfD und Zetteln, auf denen rassistische Beleidigungen und Drohungen zu lesen waren, beklebt.

„Das Pack erschießen oder zurück nach Afrika prügeln“ oder „Mehr Wohnraum! Auch durch Abschiebung!“ stand auf den DIN-A4-Bögen. Zudem wurde ein Kinderwagen in Brand gesetzt. Und auf der Türschwelle legten die Täter faulige Gemüseabfälle ab.

Die betroffene Frau war erst vor einem Jahr in die Saga-Wohnung gezogen. Mehreren Medien berichtete sie von Streitigkeiten mit Nachbarn, die sich durch Lärm ihres behinderten Sohnes gestört fühlten und sie rassistisch beleidigt hätten. Nun suche sie für sich und ihre Familie dringend eine neue Bleibe, weil sie sich nicht mehr sicher fühle.

Rassismus-Attacke: Altona 93 startet Spendenaufruf

Um zu helfen, hat der Fußball-Oberligist Altona 93 einen Spendenaufruf ins Leben gerufen. Beim Heimspiel gegen den TSV Sasel am Sonnabend (15.30 Uhr) können Fans spenden. „Die Familie ist traumatisiert und benötigt für den schnellstmöglichen Umzug in ein neues Zuhause finanzielle Unterstützung. Wir tolerieren keine Fremdenfeindlichkeit und Hetze und solidarisieren uns mit allen Menschen, die diesen Repressalien tagtäglich ausgesetzt sind“, schrieb der Vorstand des Vereins auf seiner Internetseite. Wer nicht im Stadion sein kann, der hat die Möglichkeit, über PayPal seine Solidarität zu zeigen.

Die Überreste des Kinderwagens. Unbekannte haben ihn in der Nacht zum Montag in Brand gesetzt, mutmaßlich aus rassistischen Beweggründen. © Hamburger Abendblatt | Achim Leoni

Demo in Ottensen: „Entschlossen gegen rassistische Hetze ankämpfen“

„Wir verurteilen diesen abscheulichen rassistischen Angriff zutiefst“, sagte Cansu Özdemir, innenpolitische Sprecherin der Linken-Bürgerschaftsfraktion am Mittwoch. „Diese Tat ist kein Einzelfall, ähnliche Fälle ereignen sich alltäglich in dieser Stadt. Sie sind nicht nur eine Gefahr für die Betroffenen, sondern für die gesamte demokratische Gesellschaft. Wir müssen solchen Taten den Nährboden entziehen und entschlossen gegen rechte Diskursverschiebung und rassistische Hetze ankämpfen.“

Unterstützung erhält sie auch von den Linken aus dem Bezirk Altona, die auf die Idee gekommen waren, eine spontane Demonstration ins Leben zu rufen. „Wir sind alle Teil dieser Gesellschaft, und das ist auch gut so“, so Suzana Kamperidis, Sprecherin des Bezirksverbandes Altona. „Unsere Solidarität gilt der betroffenen Familie und allen Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind. Wir wollen in unserem Stadtteil dafür kämpfen und auf die Straße gehen.“

Ottensen: Familie rassistisch bedroht – weitere Demo am Sonntag

Nach der Demo am Freitag wird es am Sonntag (11. Februar) eine weitere Versammlung geben. Nachbarn der Familie, die Opfer des rassistischen Angriffs geworden war, rufen ebenfalls zu einer Demonstration auf. Um 14 Uhr beginnt an der Griegstraße/Ecke Friesenweg die Kundgebung, die unter dem Motto „Für ein solidarisches Hamburg: Come together – wir stehen zusammen“ steht.

Die Initiatoren stehen in Kontakt mit der betroffenen Familie. „Wir lassen die Betroffenen nicht allein. Kommt am Sonntag auf die Straße, vernetzt euch, tauscht euch aus und seid laut gegen Rassismus und für eine solidarische Nachbarschaft“, heißt es bei Facebook in dem Aufruf zur Demo.