Hamburg-Altona: Netzstation brennt – Hunderte Haushalte ohne Strom

In mehreren Stadtteilen in Hamburg-Altona fiel in der Nacht zu Sonntag der Strom aus. Schuld war ein Feuer in einer Netzstation in Bahrenfeld, die direkt neben Wohnhäusern steht.

Hamburg. Plötzlich ging das Licht aus: In mehreren Stadtteilen im Bezirk Hamburg-Altona gab es in der Nacht zu Sonntag einen Stromausfall. Betroffen waren laut Stromnetz Hamburg 288 Haushalte und 75 Gewerbekunden in Bahrenfeld, Osdorf und Groß Flottbek. „Die Störung ging von 23.21 bis 0.35 Uhr“, bestätigte eine Sprecherin von Stromnetz Hamburg.

Die Ursache sei ein Brand in einer Netzstation in der Straße Bei der Flottbeker Mühle in Bahrenfeld gewesen. Dieser wurde nach Angaben der Sprecherin um 23.51 Uhr gemeldet, die Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen.

Feuerwehr Hamburg: Stromnetz Hamburg prüft nach Stromausfall alle Kabel

Wie es zu dem Feuer im Trafohäuschen gekommen ist, werde derzeit noch ermittelt. „Unsere Kollegen sind noch vor Ort und überprüfen gerade jedes Kabel“, sagte die Sprecherin.

