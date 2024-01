Herzogtum Lauenburg Haus in Flammen: Schwerverletzter schleppt sich zu Nachbarin

Das Haus in der Ortschaft Stubben im Kreis Herzogtum Lauenburg brannte vollständig aus.

80 Feuerwehrleute versuchen, das Feuer in einem Einfamilienhaus in Stubben zu löschen. Dabei geraten sie selbst in Gefahr.