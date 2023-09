Christian Rach: Warum Hamburger TV-Koch der deutschen Küche ein Buch widmet

Hamburg. Der Hamburger TV-Koch Christian Rach hat ein neues Kochbuch herausgebracht. Das über 400 Seiten dicke Werk mit mehr als 160 Rezepten widmet sich der deutschen Küche, dem Herzensthema des Spitzenkochs. „Die Buchhandlungen sind voll mit Büchern aus der ganzen Welt“, sagt Rach dem Abendblatt. „Ob indische Küche oder die Levanteküche, es gibt unheimlich viele internationale Bücher.“ Was natürlich nicht verkehrt sei, so Rach weiter.

Auf der Strecke bleibe dabei allerdings seiner Meinung nach die eigene kulinarische Tradition. „Wir beschäftigen uns viel zu wenig mit unseren Rezepten, mit unserer deutschen Küche.“ Das müsse geändert werden, so der Hamburger, der in Othmarschen lebt. „Deutschland ist viel mehr als Siemens oder Mercedes. Wir haben eine beachtliche kulinarische Tradition. Und die gilt es wiederzuentdecken und in die Moderne zu führen.“

Christian Rach: Kochbuch des Hamburger TV-Kochs nach Produktgruppen gegliedert

Rach berichtet, dass er sich Stück für Stück auf die Suche begeben habe. Herausgekommen ist ein dickes Werk. „Das sollte es aber auch, um unserer Küche gerecht zu werden“, so der TV-Koch.

Rach und seine Co-Autorin Susanne Walter, mit der er bereits viele Bände verfasst hat, haben das neue Buch nach Produktgruppen aufgeteilt. Da gibt es den Spargel, das Kapitel Erbsen, Linsen, Bohnen, die Kartoffel oder Kraut und Rüben. „Zu allen einzelnen Produkten finden sich in dem Buch die Klassiker – wie Spargel mit Sauce Hollandaise oder Birnen, Bohnen und Speck – aber auch moderne Interpretationen, das ist Rach wichtig.

Christian Rach hat ein neues Kochbuch veröffentlicht.

Foto: Südwest Verlag

„Ich wollte zeigen, was man beispielsweise für tolle Dinge aus dem Spargel machen kann, wie den lauwarmen Spargelsalat mit Rhabarbervinaigrette oder den wilden Spargel mit Kalbsröllchen.“ Ganz wichtig ist Rach auch das Kapitel zur deutschen Brotkultur, „die weltweit einzigartig ist und wofür wir überall bewundert werden.“

Christian Rach widmet der jüdischen Küche ein eigenes Kapitel

Und es gibt zwei weitere Besonderheiten in dem Buch. Zum einen widmet Rach der Küche der ehemaligen DDR ein Extrakapitel. „Es war mir ein Bedürfnis, diese Tradition extra zu würdigen“, sagt er. Interessant: Zwischen Ostsee und Erzgebirge sei das Essensverhalten in etwa gleich gewesen. „Das war in der BRD komplett anders, da gab es große Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen.“ Zu den Gerichten hier zählen die Königsberger Klopse genauso wie Buletten mit Schmorgurken, aber auch Steak au four oder Leber Berliner Art.

Zum anderen hat die jüdische Küche in dem Buch ein Extrakapitel erhalten. „Denn das gehört auch zu unserer Vergangenheit“, sagt Rach. Eine Vergangenheit, die ebenfalls nicht vergessen werden sollte – die aber in Deutschland lange in den Hintergrund geraten sei, so der Spitzenkoch. „Die moderne israelische Küche, die nun in aller Munde ist, die hat ihre Ursprünge in genau dieser Tradition.“

Hamburger TV-Koch bietet Lesern viele vegetarische Gerichte

Was außerdem auffällt, sind die vielen vegetarischen Gerichte, die in dem Kochbuch zu finden sind. „Wir wollten zeigen, dass man auch sehr schmackhaft fleischlos essen kann“, so Rach. Es sei mittlerweile vielen Menschen klar, dass sie ihren Fleischkonsum reduzieren müssten.

„Aber ich bin kein Freund von Verboten, sondern von Alternativen – deshalb hier einige Angebote für all die, die künftig öfter mal vegetarisch kochen wollen.“ Vollwertige Nahrung beinhalte eben nicht zwingend Fleisch, ganz im Gegenteil. „Ich glaube fest daran, dass bei diesen Gerichten den meisten Menschen das Fleisch gar nicht fehlen wird.“

Und wer sich jetzt fragt, wie er die Gerichte des ehemaligen Sternekochs nachkochen soll, der sei beruhigt. Rach: „Wir haben alle Gerichte auf einem klassischen Herd zu Hause gekocht, nicht in einer Profiküche.“ Jeder, der sich ein wenig fürs Kochen interessiere, könne die einzelnen Mahlzeiten problemlos nachkochen. „Das war uns ganz wichtig. Einfach einmal ausprobieren. Ich kann allen versichern: Es macht riesigen Spaß.“