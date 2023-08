A7 in Hamburg: Schon wieder Elbtunnel-Vollsperrung am Wochenende

Vollsperrung der A7: Am Wochenende sollten Autofahrer den Elbtunnel großräumig umfahren (Archivbild).

Verkehr Hamburg A7: Schon wieder Elbtunnel-Vollsperrung am Wochenende

Hamburg. Die meisten Urlauber sollten um diese Zeit bereits an Hamburg vorbei sein, doch die nächtliche Vollsperrung der A7 am Wochenende – mitten in der Ferienzeit – wird dennoch viele Autofahrer treffen: Von Sonnabend, 12. August, 22 Uhr, bis Sonntag, 13. August, 9 Uhr wird die Autobahn Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark sowie Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Waltershof voll gesperrt.

Grund ist das Installieren der neuen Software für den Verkehrsrechner Elbtunnel. Außerdem werden Provisorien rund um das Dammbauwerk K30 vor dem Elbtunnel zurückgebaut und Betriebs- und Rettungswege wiederhergestellt.

Die Rampensperrungen an den Anschlussstellen Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof und Heimfeld beginnen am Sonnabend bereits um 21 Uhr. Eine erneute 55-Stunden-Vollsperrung der A7 ist von Freitag, 6. Oktober bis Montag, 9. Oktober 2023, geplant.

Im Anschluss an die Vollsperrung wird der Verkehr nach Angaben von Karina Fischer, Sprecherin der Autobahn GmbH Niederlassung Nord, weiterhin mit drei Fahrstreifen in Richtung Süden geführt.

Ein Fahrstreifen führt dann durch die vierte Röhre und zwei Fahrstreifen durch die dritte Röhre des Elbtunnels. Diese Aufteilung wird voraussichtlich bis April 2024 bestehen bleiben.

In Othmarschen bleibt die A7-Rampe bis 19. August gesperrt

Die Auffahrt Othmarschen bleibt voraussichtlich bis 19. August gesperrt, weil dort weitere Arbeiten geplant sind. Autofahrer sollten in Richtung Süden stattdessen die Auffahrt Bahrenfeld nutzen. Die entsprechende Beschilderung ist an der Strecke eingerichtet.

Aufgrund der bis April 2024 bestehenden Verkehrsführung durch den Elbtunnel wird laut Karina Fischer grundsätzlich empfohlen, die Auffahrt Richtung Süden an der Anschlussstelle Othmarschen weiträumig zu umfahren und auf die Anschlussstellen Bahrenfeld oder Volkspark auszuweichen.

Airbus-Schichtarbeiter können die Anschlussstelle Waltershof länger nutzen

Für den Durchgangsverkehr und den überregionalen Verkehr aus Norden in Richtung Süden werden wegen der Vollsperrung am Wochenende folgende Umleitungen und Ausweichstrecken empfohlen: A1, A21 und B205.

Großraum- und Schwerlasttransporte müssen die A7-Vollsperrung weiträumig umfahren. Die Auffahrt Waltershof in Richtung Süden steht durchgängig für den aus dem Hafen kommenden Verkehr zur Verfügung. Für den Airbus-Schichtwechsel wird die Auffahrtsrampe Richtung Norden an der Anschlussstelle Waltershof am Sonnabend erst um 21.45 Uhr geschlossen.

A7-Vollsperrung: Busse werden über Elbbrücken umgeleitet

Die Busse der Linien 150, 250 und 611 werden während der Vollsperrung von der Hamburger Hochbahn über die Elbbrücken umgeleitet. Ab Sonntag, 13. August, 5 Uhr, werden die Busse über die Bedarfsumleitung U29 der A7 umgeleitet und dann durch den Elbtunnel geführt.