Süllberg Hamburg: Erfolgreiche Premiere der "Midsummer Charity Night"

Hamburg. Auf dieser Premiere lässt sich aufbauen – im wahrsten Sinne des Wortes: Bei der ersten „Midsummer Charity Night“ auf dem Süllberg hat sich die illustre Gästeschar nicht lumpen lassen. Satte 10.000 Euro kamen bei der Benefizveranstaltung der Vereine Hamburger Sternschnuppe und Nestwärme für den Bau eines ganz besonderen Hospiz’ zusammen.

Für die „Crème de la Crème der Elbvororte und Alsteraner“ hatten Sternschnuppen-Mitgründerin Kiki Fehlauer und ihre Mitstreiterinnen ein exklusives Programm auf die Beine gestellt. Bewirtet wurden die Gäste von den neuen Süllberg-Gastronomen Lorenzo, Vincenzo und Angelo Vazzano.

Sie feierten eine erfolgreiche Premiere der "Midsummer Charity Night" auf dem Süllberg: Conny Kramer (v.l.), Petra Moske (Gründerin der nestwärme e.V. Deutschland), Christoph Bouillon (vereidigter Versteigerer, bekannt aus dem bayerischen Rundfunk) und Kiki Fehlauer (Sternschnuppe).

Foto: Beate Zoellner / Hamburger Sternschnuppe e.V.

Charity auf dem Süllberg: „Deutscher Tom Jones“ heizt ein

Musikalisch brachten Anthony Bauer Jr., der von Dieter Bohlen beim RTL-„Supertalent“ einst als „deutscher Tom Jones“ geadelt wurde, und „Weather Girl“ Ingrid Arthur den Abend in Schwung. Am Ende überraschten sie noch als spontanes Duett und dem Song „Georgia“.

Versteigerungen von Kunstwerken von Karl Goerlich, Sebastian Nebe und Manu Verneuil sowie eines Backstage-Events mit Scooter und Mousse T. rundeten den erfolgreichen Abend vor einer weiteren Überraschung ab: Am Ende durfte jeder Gast einen Stern aus Schaum in den Blankeneser Nachthimmel steigen lassen.

Atmosphärischer Schlusspunkt: Von den Süllberg-Terrassen aus bereicherten Schaumsterne den Blankeneser Nachthimmel.

Foto: Beate Zoellner / Hamburger Sternschnuppe e.V.

Hamburger Verein sammelt für Hospiz für junge Flutopfer

Verwendet wird das Spendengeld für den Bau eines ganz besonderen Hospiz-Projekts: In Trier entsteht eine medizinische Einrichtung, die sich speziell an lebensverkürzt erkrankte Kinder aus den Gebieten der Jahrhundertflut im Ahrtal im Sommer 2021 richtet.

Baubeginn ist im Oktober, zum Spatenstich hatte sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer von dem innovativen Konzept überzeugt. Dazu gehört ein sogenannter „Snoozle-Raum“, in den sich die jungen Patienten aus dem zehrenden Stationsalltag zurückziehen können.

Sternschnuppe sponsort Rückzugsraum für schwerkranke Kinder

15.000 Euro werden dafür benötigt, die der Sternschnuppe e.V. auch mit Aktionen wie der jüngsten „Midsummer Charity Night“ sammelt. Für Kiki Fehlauer eine Herzensangelegenheit – gerade auch, weil es um nachhaltige Hilfe geht.

„Kinder- und Jugendeinrichtungen, Spielplätze und Freizeitflächen, aber auch Krankenhäuser, betreuungsintensive Stationen mit manch lebenserhaltenen Therapieeinheiten für die Kleinen sind ebenso zerstört“, sagt die Sternschnuppen-Chefin zur Intention des Trierer Hospiz’.

Sternschnuppen-Gründerin Kiki Fehlauer (r.) mit Kunstagentin Jenny Falckenberg, die zur „Midsummer Charity Night“ exklusive Backstage-Treffen mit Scooter und Mousse T. beisteuerte.

Foto: Beate Zoellner / Hamburger Sternschnuppe e.V.

Hamburger Verein sammelt auch für Kinder aus der Ukraine

Der 2011 im Hamburger Westen gegründete Sternschnuppe e.V. hat sich zur Aufgabe gemacht, schwer erkrankten und sozialbenachteiligten Kindern und Jugendlichen in Not in Hamburg sowie ganz Deutschland und Europa zu helfen. Zuletzt wurde unter anderem die Initiative „Help for Kids from Kiev“ ins Leben gerufen, über die Kindern aus ukrainischen Kriegsgebieten unterstützt werden.

Wer die Projekte der Hamburger Sternschnuppe für kranke, benachteiligte und Not leidende Kinder unterstützen möchte, kann dies über folgendes Spendenkonto tun:

Hamburger Sternschnuppe e.V.

IBAN DE33 2005 0550 1043 2287 15

Weitere Informationen unter www.hamburger-sternschnuppe.de