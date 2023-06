Promis Hamburg: Otto Waalkes stürmt die Charts – mit 30 Jahre altem Song und zwei Rappern

Hamburg. Dass er mit 74 Jahren noch einmal die Charts stürmen würde, hätte er sicherlich nicht gedacht. Umso erstaunlicher ist der große Erfolg, den der Hamburger Komiker Otto Waalkes gerade mit der Neuauflage seines 30 Jahre alten Songs „Friesenjung“ erzielt.

Die Rapper Ski Aggu und Joost haben das Lied als Techno-Version noch einmal neu eingespielt – mit Unterstützung von Waalkes. Dass sich junge Künstler mit erfahrenen Kollegen zusammentun, scheint im Trend zu liegen: Seit Wochen hat Udo Lindenberg, der mit dem Rap-Star Apache 207 „Komet“ eingesungen hat, einen festen Platz in den Charts.

Otto Waalkes stürmt mit 74 Jahren die Charts – mit „Friesenjung“

Quasi über Nacht erzielten die drei damit einen großen Hit. Bereits in der ersten Woche ist der Song auf Platz drei der Charts gestürmt. Das Video, bei dem auch Waalkes ordentlich mitmischt, wurde knapp eine Million Mal abgerufen. In den Spotify-Charts ist es bei den täglichen Anrufen sogar die Nummer eins mit rund 750.000 Abrufen.

Der Grund für den Chart-Hit könnte ein spontaner Besuch von Otto Waalkes auf dem Konzert von Ski Aggu sein. Mit Gitarre und in seinem gewohnten Schlabberlook mit Käppi trat er am vergangenen Sonnabend in Hamburg bei dem Konzert des Rappers auf.

Otto Waalkes: „Friesenjung“ ist norddeutsche Version eines Sting-Hits

Gemeinsam sangen sie erst die langsame Version des Liedes, später dann die schnelle. Und wurden vom Publikum dafür geradezu frenetisch gefeiert.

„Friesenjung“ hatte Waalkes zum ersten Mal 1993 herausgebracht. Das Lied ist eine norddeutsche Version des Sting-Hits „Englishman in New York“. Die neue Version der beiden Rapper ist allerdings deutlich verfremdet, nur der Refrain ist noch klar zu erkennen.