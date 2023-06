Spielplatz Hamburg: Keine halbe „Todesfalle“ mehr – beliebte Fläche wiedereröffnet

Fläche im Walter-Möller-Park in Altona bietet diverse neue Spielgeräte – und soll neben Kindern künftig auch Erwachsene ansprechen.

Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg und Projektleiter Thomas Layer bei der Wiedereröffnung des renovierten Spielplatzes im Walter-Möller-Park in Altona.

Hamburg. Auf dem Spielplatz im Altonaer Walter-Möller-Park herrschte am Montagvormittag reger Betrieb: Nur eine halbe Stunde nachdem die Bauzäune rund um die beliebte Spielfläche entfernt worden waren, tummelten sich bei bestem Wetter schon zahlreiche Kinder auf den neuen, gelb angestrichenen Spielgeräten.

Aufgrund von umfangreichen Baumaßnahmen, bei denen die Geräte erneuert wurden, ist der Spielplatz im Hamburger Westen monatelang abgesperrt und für Anwohner und Anwohnerinnen nicht zugänglich gewesen. Rechtzeitig zum Sommer erfolgte jetzt die Wiedereröffnung: „Das ist ein schöner Moment“, beschrieb Stefanie von Berg, Leitern des Bezirksamts Altona, die Einweihung der neuen Fläche.

Spielplatz in Hamburg-Altona wurde für 965.000 Euro saniert

Das „wunderbare Freizeitparadies“ sei mehr als ein Spielplatz und habe sich nun „einer Verjüngungskur“ unterzogen, so von Berg. Rund 965.000 Euro seien in die Baumaßnahmen und die Umgestaltung investiert worden, zu 53 Prozent finanziert aus den „Erhaltungsmanagement Spielplätze“-Mitteln der Umweltbehörde und zu 47 Prozent aus Mitteln für das „Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)“ der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen.

Die Rutsche auf dem Spielplatz im Walter-Möller-Park wurde nach DIN-Normen umgebaut.

Die Ideen für die Umgestaltung der Spielflächen seien in einem Beteiligungsverfahren entwickelt worden, in denen sowohl Kinder als auch die Anwohner und Anwohnerinnen ihre Wünsche äußern konnten, so die Bezirksamtsleiterin.

Hamburg-Altona: Spielgeräte sollen auch Erwachsene animieren

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf mehr als 9400 Quadratmetern ist inmitten der umliegenden Hochhäuser eine sommerlich aussehende Spieloase mit abwechslungsreichen Modulen entstanden. So gibt es neben dem eingezäunten Wasserspielplatz für Kleinkinder auch extra Bereiche für die etwas größeren Kinder – und Erwachsenen.

Ein eingezäunter Wasserspielplatz extra für Kleinkinder.

„Die Geräte sind auch für ältere Menschen gedacht“, erklärte Stefanie von Berg und hofft, dass das neue Klettergerüst, die Slacklines oder der Outdoor-Fitnessbereich auch Erwachsene zum Bewegen animieren. Neu ist übrigens nicht alles auf der hügeligen Spielfläche: Einige Module wie die Seilbahn oder die ortsbekannte Rutsche sind geblieben und wurden laut der Bezirksamtsleiterin nur nach DIN-Normen umgebaut.

Für Erwachsene gibt es unter anderem einen Fitnessbereich im Walter-Möller-Park.

Spielplatz in Hamburg endlich keine „halbe Todesfalle“ mehr

Und wie kommt der Spielplatz bei den Besuchern und Besucherinnen an? „Ich habe als Kind schon hier gespielt. Jetzt ist die Fläche endlich von einer halben Todesfalle zu einem richtigen Spielplatz umgebaut worden“, freut sich Erzieher Jan-Thomas Nause, der mit einigen Kindergartenkindern vor Ort ist.

Tagesmutter Asiye Stanitzke ist besonders von dem Wasserspielplatz begeistert: „Hier kann man alle Kinder super im Blick behalten, weil der Bereich eingezäunt ist“, sagt sie.

Auch Kindergartenkind Alma findet „alles toll“, hat aber einen Tipp für andere Kinder: „Die Rutsche ist ganz schnell, wenn man da nur ein T-Shirt mit freien Armen anhat, kann man sich wehtun“, sagt die Sechsjährige und rät zu langärmligen Oberteilen.