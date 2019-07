Wird das Holsten-Areal zu einer Eventfläche?

Auf dem ehemaligen Gelände der Holsten-Brauerei in Altona sollen Wohnungen gebaut werden.

Hamburg. Noch wird auf dem Holsten-Areal Bier gebraut. Doch im November wird die neue Brauerei in Hausbruch offiziell eröffnet und die Produktion in Altona eingestellt. Ende des Jahres läuft der Mietvertrag für das rund 86.500 Quadratmeter große Grundstück mit zahlreichen Lagerhallen und dem Juliusturm aus. Die Carlsberg-Gruppe, zu der Holsten gehört, nutzt dann nur noch das Bürogebäude. Auf der Fläche ist eine der größten Projektentwicklungen in Hamburg mit rund 1400 Wohnungen, Gewerbe, Community-Center und Büros geplant.