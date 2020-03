View this post on Instagram

This is a time for solidarity ❤️Locked-down Europeans fight coronavirus with solidarity, kindness and dancing. All shows are cancelled until April 30, but we're hoping that „Shakespeare - Sonnets" can be back on stage as planned on the 7th May at @staatsoperhamburg 🤞• • 🎬 Ensemble in „Shakespeare - Sonnets" | Video (c) Hamburg Ballet