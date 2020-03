Hamburg. Vor der guten stand die schlechte Nachricht: Die in Hamburg geplante Galaveranstaltung, bei der der Guide Michelin seine Sterne für 2020 verleihen wollte, wurde abgesagt: Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus habe man entschieden, die renommierten Restaurantempfehlungen ausschließlich online zu verleihen.

Der Spannung für die Köche im Norden tut das keinen Abbruch: Wenn ab elf Uhr am Mittwoch die besten Köche und Restaurants des Jahres geehrt werden, geht es für die gehobene Gastronomie um viel. Behält Kevin Fehling seinen herausgehobenen Platz als einziger Drei-Sterne-Koch der Stadt, kann er seine Verfolger vom Haerlin (Christoph Rüffer), dem Jacobs Restaurant (Thomas Martin) und dem Süllberg Seven Seas (Karlheinz Hauser) auf Abstand halten?

Und was passiert am unteren Ende der höchsten Restaurantliga? Neben The Table und den drei Zwei-Sterne-Verfolgern haben augenblicklich neun weitere Hamburger Restaurants einen Michelin-Stern. Auch diese Köche – und vielleicht noch mehr die aufstrebenden, aber bisher nicht ausgezeichneten – blicken mit Spannung auf die Verleihung der Michelin-Sterne in Hamburg.