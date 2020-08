Langjähriger HSV-Mitarbeiter jubelt in Leipziger Kabine

Ex-Pressesprecher feiert in der Champions League. Pohjanpalo wieder zu haben. Baggert Hecking an weiterem HSV-Kandidaten?

HSV-Kandidat Schäffler nach Nürnberg?

Es ist kein Geheimnis, dass der HSV auf Stürmersuche ist. Lange Zeit wurde Manuel Schäffler vom Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden als möglicher Kandidat gehandelt. Nun könnte es den 31-Jährigen zu einem ehemaligen HSVer ziehen. Wie der "Kicker" berichtet, soll Schäffler beim 1. FC Nürnberg auf der Wunschliste stehen.

Der Sportvorstand der Franken Dieter Hecking, bis zum Sommer Cheftrainer in Hamburg, soll sich mit dem Torjäger, der in der Vorsaison 19 Tore erzielen konnte, beschäftigen. Ein Wechsel zum HSV soll sich für Schäffler erledigt haben, berichtet das Fachmagazin.

Zuvor hatte es in dieser Woche bereits Berichte gegeben, nach denen Hecking auch den einstigen HSV-Wunschstürmer Simon Terrode vom 1. FC Köln nun statt nach Hamburg nach Franken lotsen möchte.

HSV-Leihgabe Pohjanpalo wird aussortiert

Der Name Joel Pohjanpalo hat in Hamburg einen guten Klang. Jetzt werden die Fans des Hamburger SV hellhörig. Denn der 25 Jahre alte Finne vom Bundesligisten Bayer Leverkusen, der in der Rückrunde von den Hamburgern ausgeliehen war und in 14 Spielen neun Tore erzielte, soll bald wieder auf dem Markt sein. Das berichtet der „Kicker“ in seiner aktuellen Ausgabe.

Joel Pohjanpalo war ein Glücksgriff für den HSV. Der Finne erzielte als Leihspieler neun Treffer für die Hamburger.

Bayer Leverkusen habe ihn in der bevorstehenden Saison nicht als Nummer eins oder zwei im Sturm eingeplant und wolle sich bei anderen Vereinen nach Verstärkungen umgucken, heißt es. Ob Pohjanpalo erneut verliehen oder diesmal verkauft werden soll, ist unklar. Der Vertrag des Finnen in Leverkusen läuft bis Sommer 2022. HSV-Sportvorstand Jonas Boldt als einstiger Sportvorstand und Manager bei Bayer Leverkusen hat zumindest einen guten Draht zur Werkself.

Ex-HSV-Pressesprecher im Champions-League-Halbfinale

Von der Zweiten Liga ins Champions-League-Halbfinale. Der ehemalige HSV-Pressesprecher Till Müller, der in diesem Sommer zu RB Leipzig gewechselt ist, darf weiter vom Titelgewinn in der Königsklasse des Fußballs träumen. Nach dem dramatischen 2:1-Sieg im Viertelfinale gegen Atlético Madrid postete er in den Sozialen Netzwerken Jubelbilder der Mannschaft aus der Kabine des José Alvalade Stadions in Lissabon.

Neben Müller durfte ein weiterer Hamburger mitfeiern. Auch Christoph Wulf, ehemaliger Pressesprecher des Eishockeyteams Hamburg Freezers, arbeitet im Medienteam des Bundesligaclubs. Im Halbfinale der Champions League treffen Müller und Leipzig nun am Dienstag (21 Uhr) auf das Star-Ensemble von Paris St. Germain.

