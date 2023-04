Helene Fischer startet Mega-Tour in Hamburg – „Freue mich wahnsinnig“

Hamburg. Der Schock saß nicht nur bei den Fans tief, als Helene Fischer sich bei Proben für ihre „Rausch“-Tour eine Rippenfraktur zuzog. Der für Ende März geplante Auftakt in Bremen sowie Shows in Köln mussten verschoben werden, Doch jetzt ist es endlich soweit. Die Schlagerkönigin startet mit ihrer neuen Tour am Dienstag in Hamburg.

Doch wird es in der Barclays-Arena nicht nur bei einem Auftritt bleibne. Trotz der Terminverschiebungen im Vorfeld wird Helene Fischer an fünf aufeinanderfolgenden Tagen ihre Hamburger Fans begeistern. Danach sind weitere 70 Konzerte in Deutschlund und Österreich aber auch den Niederlanden und der Schweiz geplant.

Helene Fischer war das letzte Mal 2018 auf Tournee

Zuletzt war Helene Fischer 2018 auf ihrer "Arena-Tournee" unterwegs gewesen, bevor durch die Corona-Pandemie sowie der Geburt ihrer Tochter Nala eine vierjährige Auszeit folgte. 2022 kehrte sie schließlich auf die Bühne zurück und gab ihr bislang größtes Konzert in München – vor knapp 130.000 Fans.

Helene Fischer selbst ist nach ihrer verletzungsbedingten Zwangsauszeit nun heiß darauf, wieder ein Live-Konzert zu spielen. „Ich freue mich wahnsinnig darauf, wieder einmal dieses Gefühl auf der Bühne zu erleben, auch die Menschen, wie gesagt, da wieder so ein bisschen abzuholen“, meint die Schlangerkönigin. Es gehe ihr vor allem darum, ihre Konzertbesucher aus ihrem Alltag zu entführen und auf der Bühne etwas Magisches zu kreieren. Zu diesem Zweck arbeitete die ohnehin schon für ihre atemberaubenden Bühnenshows bekannte Sängerin für ihre "Rausch"-Tour mit den Artisten des Cirque du Soleil zusammen.

Helene Fischer: Letztes Konzert der „Rausch“-Tour am 8. Oktober

Wie der Name es schon verrät, wird Fischer auf der Tour die Songs ihres aktuellen Albums „Rausch“ präsentieren, aber auch ihre größten Hits wie „Achterbahn“ oder „Herzbeben“ dürfen natürlich nicht fehlen, habe diese die gebürtige Russin doch zu eine der erfolgreichsten Musikerinnen Europas mit mehr als 17 Millionen verkauften Platten gemacht.

Nach Hamburg sind weitere Stationen auf Fischer Tournee unter anderem Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich, Arnheim und München. Die zuvor ausgefallen Konzerte in Bremen und Köln werden noch einmal extra nachgeholt. Das letzte Konzert ist für den 8. Oktober 2023 in Frankfurt am Main geplant.