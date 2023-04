Popsänger Tim Bendzko sagt Konzert in Hamburg ab – „zu riskant“

Sänger Tim Bendzko musste sein für Sonnabend in Hamburg vorgesehenes Konzert absagen.

Der Sänger wollte eigentlich am Karsonnabend in der Großen Freiheit 36 auftreten. Daraus wird jetzt nichts. Was Fans nun wissen sollten.