Lola-Konzert: Leise Bilder, warme Stimme -- Christina Lux in der Lola

Brillante Musikerin steht seit 25 Jahren auf der Bühne. Zum Konzert in der Lola in Lohbrügge bringt sie einen bekannten Begleiter mit.

Lohbrügge. Tiefgründige, berührende Songs – aber gespickt mit feinem Humor: Das erwartet die Besucher der Lola in der Lohbrügger Landstraße 8 am Freitag, 31. März, um 20 Uhr. Christina Lux spielt bereits seit über 25 Jahren in Deutschlands Clubs und auf Bühnen. Mit ihrem Talent an der Gitarre und ihrer warmen, eindringlichen Stimme erschafft die heute 57-Jährige insbesondere live eine angenehme und intime Atmosphäre.

Unterstützt wird die in Karlsruhe geborene Wahl-Kölnerin bei ihrem Konzert in Lohbrügge wieder von ihrem langjährigen Begleiter Oliver George. Der Multiinstrumentalist wechselt zwischen Gesang, Gitarre und Schlagzeug. Mit seinem Gefühl für einen guten Groove zieht das vielseitige Duo erfahrungsgemäß das gesamte Publikum in den Bann ihrer Musik.

Gemeinsame Projekte mit Fury in the Slaughterhouse, Edo Zanke und vielen anderen

Zehn Alben hat Christina Lux bereits veröffentlicht. Zudem hat sie mit Fury in the Slaughterhouse, Purple Schulz, Astrid North, Regy Clasen, Susan Weinert und Edo Zanki zusammengearbeitet. 2018 erschien ihr Album „Leise Bilder“, auf dem sie zum ersten Mal ausschließlich auf Deutsch singt. Belohnt wurde es prompt mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik, für eine der künstlerisch herausragenden Neuveröffentlichungen.

Auf ihrer jüngsten Platte „Lichtblick“ aus dem Jahr 2021 hat sich wieder ein englischsprachiger Song eingeschlichen. Ihre lebendige und vielseitige Musik bewegt sich auf einem feinen Grat zwischen Pop, Soul und Blues. Mit ihrem sehr eigenen Gitarrenstil kreiert sie runde und toll arrangierte Melodien. Das macht sie zu einem echten Geheimtipp, der in Hamburg aber schon seit Jahren eine große Fangemeinde hat.

Wer sie live erleben will, sollte sich beeilen: Karten gibt es im Vorverkauf online unter www.lola-hh.de für 17 Euro zuzüglich Gebühren. An der Abendkasse kosten die Tickets 21 Euro, ermäßigt werden 17 Euro verlangt. Eine Reservierung ist ebenfalls möglich unter Telefon 040/724 77 35 und per E-Mail an karten@lola-hh.de. hpbk

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.